Ứng dụng phân biệt đối xử người dùng: Mua gói thì 'thân mến', dùng free chỉ gọi tên

Mới đây, một tình huống liên quan đến cách xưng hô với người dùng của các ứng dụng công nghệ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo những hình ảnh được người dùng chia sẻ, khi tài khoản còn duy trì gói dịch vụ trả phí, một số thông báo sử dụng cách gọi đầy đủ như “Kim thân mến”, “Nguyễn thân mến” hay “Trần thân mến”. Tuy nhiên, khi gói đăng ký hết hạn, ứng dụng "trở mặt" với cách gọi lạnh lùng, chỉ còn tên người dùng.

Khi đặt nội dung 2 email cạnh nhau, netizen nhanh chóng nhận ra sự khác biệt đầy hài hước. Nguồn: @ase_loveyou và @happy_in_the_bored_world.

Sự thay đổi "thái độ" này nhanh chóng trở thành chất liệu cho những màn bình luận hài hước. Nhiều người ví von rằng ứng dụng cũng phân biệt đối xử tùy vào tình trạng tài chính của khách hàng: Còn tiền thì được đối đãi niềm nở, hết tiền liền trở nên xa cách. Một số ý kiến còn đùa rằng, chỉ cần gia hạn gói dịch vụ, người dùng lại được nghe lời ngọt ngào “thân mến”.

Điểm thú vị nằm ở chỗ không có sự thay đổi nào về danh tính hay tài khoản, nhưng chỉ một vài từ trong lời chào cũng đủ tạo nên cảm giác khác biệt. Nhiều bạn dí dỏm bình luận: “tình bạn phụ thuộc vào gói thuê bao”, rồi “hết tiền là hết thân”.

﻿Một thay đổi nhỏ trong cách xưng hô cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Ảnh minh hoạ từ AI.

Thực tế, việc cá nhân hóa cách xưng hô là một trong những cách các nền tảng công nghệ tạo cảm giác gần gũi với người dùng. Trong khi đó, các gói thuê bao trả phí thường đi kèm những quyền lợi riêng và có thời hạn sử dụng nhất định. Theo tài liệu dành cho nhà phát triển Google Play, khi gói thuê bao hết hạn, người dùng sẽ mất quyền truy cập vào những quyền lợi trả phí tương ứng.

Câu chuyện “còn tiền được gọi thân mến, hết tiền chỉ gọi tên” chỉ là một cách diễn giải hài hước của cư dân mạng. Đôi khi, chỉ một khác biệt nhỏ trong trải nghiệm sử dụng cũng đủ tạo nên một chủ đề bàn luận thú vị trên không gian mạng.