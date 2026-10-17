Ứng dụng máy bay không người lái - Hiện đại hóa nông nghiệp tại Huế

Máy bay không người lái góp phần cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tại Thanh Thủy.

Việc nghiệm thu máy bay không người lái tích hợp hệ thống phun thuốc, rải hạt cùng các thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Thanh, phường Thanh Thủy, thành phố Huế, mở thêm hướng ứng dụng công nghệ vào đồng ruộng, giảm sức lao động và từng bước hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp.

Ứng dụng công nghệ vào đồng ruộng

Vừa qua, ngày 9/10/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Thủy (Tp. Huế) đã tổ chức kiểm tra, nghiệm thu phương án đầu tư máy bay không người lái tích hợp hệ thống phun thuốc, rải hạt cùng các thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất của Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Thanh. Hoạt động được triển khai theo chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 7/1/2025 của HĐND thành phố về quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố Huế đến năm 2030.

Kiểm tra đánh giá và nghiệm thu phương án đầu tư...

Theo phương án được UBND phường phê duyệt tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 6/8/2026, hợp tác xã do ông Trần Duy Minh là người đại diện đã đầu tư máy bay không người lái DJI AGRAS T70P, tích hợp hệ thống phun thuốc, rải hạt cùng các thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất.

Nâng cao hiệu quả lao động

Thiết bị có khả năng phun thuốc bảo vệ thực vật và rải hạt, góp phần cơ giới hóa khâu chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Việc ứng dụng công nghệ này giúp rút ngắn thời gian thực hiện công việc sản xuất, giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh và hạn chế mức độ tiếp xúc trực tiếp của nông dân với thuốc bảo vệ thực vật.

Máy bay không người lái góp phần cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tại Thanh Thủy.

Tại buổi kiểm tra, Hội đồng thẩm định ghi nhận thiết bị mới 100%, đã được vận hành chạy thử và đáp ứng các yêu cầu theo phương án được phê duyệt. Các hồ sơ liên quan như hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán cũng được kiểm tra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu phương án, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Theo ông Trần Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy (Tp. Huế), ứng dụng máy bay không người lái vào sản xuất góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả lao động và từng bước hiện đại hóa nông nghiệp.

Lãnh đạo phường đề nghị Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Thanh quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích, khai thác hiệu quả công năng, phục vụ thiết thực hoạt động sản xuất.

UBND phường Thanh Thủy cũng đã nghiệm thu phương án đầu tư hai máy cuộn rơm

Hướng tới nông nghiệp hiện đại, bền vững

Trước đó, UBND phường Thanh Thủy cũng đã nghiệm thu phương án đầu tư hai máy cuộn rơm của ông Đỗ Thanh Tân và ông Nguyễn Mong tại tổ dân phố Vân Thê. Đây cũng là những hoạt động góp phần đưa máy móc, thiết bị hiện đại vào nhiều khâu sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Việc hỗ trợ đầu tư và ứng dụng công nghệ cao cần gắn với nhu cầu thực tế của người sản xuất, hiệu quả sử dụng thiết bị và yêu cầu bảo vệ môi trường. Khi được khai thác đúng cách, cơ giới hóa không chỉ giúp giảm sức lao động, nâng cao năng suất mà còn tạo điều kiện sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và phát triển bền vững./.