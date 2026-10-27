Ứng dụng mạnh trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng số và khả năng tác nghiệp trên môi trường truyền thông đa nền tảng. Trong đó, cần chú trọng các nội dung chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí, kiểm chứng thông tin số, bảo mật dữ liệu, báo chí đa phương tiện và báo chí dữ liệu, giúp hội viên làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí.

Cùng với đào tạo, Hội cần đổi mới hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các giải báo chí, phát huy vai trò của các câu lạc bộ chuyên môn và xây dựng cơ chế “người truyền nghề” giữa nhà báo giàu kinh nghiệm với phóng viên trẻ. Đây là những giải pháp tạo môi trường trao đổi, học hỏi, khuyến khích sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo. Hội cũng cần phối hợp, tham mưu thống nhất đầu mối tổ chức Giải Báo chí tỉnh theo quy định, đồng thời giữ gìn và phát huy uy tín của giải.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về tổ chức và hoạt động Hội, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số trong quản lý hội viên, điều hành, đào tạo và hỗ trợ nghiệp vụ; củng cố mối liên hệ giữa các chi hội, phân công rõ trách nhiệm trong Ban Chấp hành. Hội cần quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, xây dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý và phản ứng kịp thời khi người làm báo bị cản trở tác nghiệp hoặc xâm phạm quyền hành nghề.

Ở góc độ địa phương, ông Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đề nghị Hội Nhà báo tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông. Báo chí cần phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, bảo đảm thông tin chính thống đến kịp thời, dễ tiếp cận, nhất là với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Ông Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, phát biểu tại Đại hội.

Theo ông Mùa A Vảng, báo chí cần hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; phản ánh những khó khăn, bất cập từ thực tiễn và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Các tác phẩm cần tập trung phản ánh những vấn đề gắn với đặc thù địa phương như phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Báo chí phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Để tạo điều kiện cho báo chí thực hiện tốt chức năng này, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác; nghiêm túc tiếp nhận, giải quyết những vấn đề báo chí phản ánh thuộc thẩm quyền.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu hàng năm tổ chức ít nhất hai lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn chuyên đề hoặc tọa đàm cho hội viên; kết nạp từ 5 hội viên mới trở lên; phấn đấu có tối thiểu 30 tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự các giải báo chí cấp Trung ương. Hội cũng xác định nhiệm vụ củng cố tổ chức từ cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Các mục tiêu này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng tác phẩm trên cơ sở kết hợp kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ứng dụng công nghệ và sự am hiểu thực tiễn. Qua đó, báo chí Điện Biên tiếp tục phát huy vai trò thông tin, phản ánh, giám sát và phản biện xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.