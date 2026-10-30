Ứng dụng kỹ thuật mới điều trị túi phình động mạch não cho cụ bà 84 tuổi

Các bác sĩ đang phẫu thuật điều trị túi phình động mạch não cho người bệnh

Trước đó, người bệnh xuất hiện tình trạng đau đầu âm ỉ kéo dài khoảng 2 tháng, không kèm các triệu chứng nhìn mờ, yếu tay chân hay buồn nôn. Qua chụp MRI sọ não, bác sĩ phát hiện túi phình động mạch thông trước và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để tiếp tục đánh giá, điều trị.

Kết quả thăm khám xác định túi phình chưa vỡ, kích thước 8,5 x 7,5mm, nằm ở vị trí mạch máu chia đôi. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch bằng thiết bị cầu phá dòng Woven EndoBridge (WEB), nhằm ngăn dòng máu đi vào túi phình, giảm nguy cơ vỡ gây xuất huyết não.

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp đưa hệ thống ống thông qua mạch máu, tiếp cận động mạch cảnh trong trái, sau đó luồn vi ống thông vào túi phình động mạch thông trước để triển khai thiết bị WEB. Thiết bị được đặt trực tiếp bên trong túi phình, giúp cản dòng máu đi vào, tạo điều kiện hình thành huyết khối và thúc đẩy quá trình làm lành tổn thương.

Kết quả kiểm tra sau can thiệp ghi nhận thiết bị nằm đúng vị trí, áp sát thành và che phủ tốt cổ túi phình. Chụp CT sọ não không phát hiện xuất huyết nội sọ. Người bệnh được chuyển đến Đơn nguyên Hồi sức Ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi tri giác, sức cơ và các dấu hiệu thần kinh.

Theo BS-CK1 Trần Quốc Tuấn, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, túi phình động mạch não hình thành khi thành mạch suy yếu và phình ra. Nếu túi phình vỡ có thể gây xuất huyết dưới nhện, đe dọa tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, không phải tất cả túi phình chưa vỡ đều cần can thiệp ngay. Nguy cơ vỡ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, hình dạng, vị trí túi phình và đặc điểm của từng người bệnh. Những túi phình có kích thước trên 7mm hoặc hình dạng bất thường thường được cân nhắc điều trị sớm hơn.

Hiện nay, túi phình động mạch não có thể được điều trị bằng phẫu thuật kẹp cổ túi phình hoặc các kỹ thuật can thiệp nội mạch như đặt vòng xoắn kim loại (coiling), stent chuyển dòng. Tuy nhiên, với túi phình nằm tại vị trí mạch máu chia đôi, việc lựa chọn phương pháp điều trị gặp nhiều thách thức do cấu trúc giải phẫu phức tạp.

Kỹ thuật WEB mở thêm hướng điều trị cho nhóm tổn thương này. Khác với stent chuyển dòng được đặt trong lòng mạch, thiết bị WEB nằm chủ yếu bên trong túi phình, hạn chế phần kim loại tiếp xúc với dòng máu. Nhờ đó, trong một số trường hợp, người bệnh có thể giảm thời gian sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu so với phương pháp đặt stent chuyển dòng. Kỹ thuật này có thể được áp dụng cho cả túi phình đã vỡ và chưa vỡ khi đáp ứng các điều kiện chuyên môn.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện những cơn đau đầu bất thường, nhất là đau đầu đột ngột, dữ dội hoặc có tính chất khác với những lần trước. Khi phát hiện túi phình động mạch não, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa để đánh giá nguy cơ, lựa chọn phương pháp theo dõi hoặc can thiệp phù hợp. Sau điều trị, người bệnh cần tái khám định kỳ và thực hiện các xét nghiệm hình ảnh theo chỉ định để đánh giá hiệu quả điều trị.