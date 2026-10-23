Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội

Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Đồng Nai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lam Phương

Tham dự hội thảo có: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Dũng; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Viện; Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) Nguyễn Tuấn Khải cùng lãnh đạo Trường đại học Đồng Nai, đại diện các đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài thành phố.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Đồng Nai chia sẻ: Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Đồng Nai (1976-2026). Đồng thời là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, cơ sở y tế và doanh nghiệp cùng trao đổi về tiềm năng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục vụ địa phương; đưa ra nhiều giải pháp định hướng theo việc ứng dụng hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có ngành y tế, nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn về bức xạ... trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày các nội dung, tham luận về công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn, an ninh trong phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử; ứng dụng năng lượng nguyên tử trong chẩn đoán và điều trị ung thư: từ nền tảng khoa học đến chiến lược phát triển y học hiện đại tại Đồng Nai; một số kết quả ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu khảo cổ và triển vọng áp dụng tại Đồng Nai.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Lam Phương

Bên cạnh đó, còn có các nội dung, tham luận về chương trình đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực hạt nhân tại Việt Nam trong bối cảnh tái khởi động phát triển điện hạt nhân; mô hình giáo dục STEM gắn với định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân cho học sinh trung học tại thành phố; xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật hạt nhân tại Trường đại học Đồng Nai...

Lãnh đạo Trường đại học Đồng Nai và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: Ngọc Thành

Dịp này, Trường đại học Đồng Nai và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ hạt nhân, an toàn bức xạ, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình...