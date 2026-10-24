Ứng dụng khoa học, nâng tầm giá trị nông sản Đồng Nai

Cách làm này góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản trước khi đưa ra thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đổi mới tư duy, đưa công nghệ vào sản xuất

Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” xác định nhiệm vụ khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thành phố chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; thúc đẩy kinh tế tư nhân, kinh tế số, kinh tế xanh.

Hợp tác xã (HTX) Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Thanh Bình (xã Bàu Hàm) đầu tư nhà xưởng và hệ thống máy móc cho chế biến sâu nông sản.

Trên thực tế, nông dân Đồng Nai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Điển hình như ông Lý Minh Hùng, Giám đốc HTX Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Thanh Bình (xã Bàu Hàm), đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng nhà xưởng rộng gần 500m² cùng hệ thống máy cắt, sấy và chế biến khép kín để nâng cao giá trị các loại trái cây.

Ông Hùng chia sẻ: Trước đây, việc sản xuất và chế biến tại HTX chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, HTX phải đổi mới phương thức hoạt động, đầu tư công nghệ nhằm gia tăng giá trị nông sản, đưa trái cây Đồng Nai vươn ra thị trường quốc tế.

Mặt khác, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND, ngày 25-7-2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IV về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết số 06), các cấp hội đã chú trọng hỗ trợ hội viên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Một trong những cách làm nổi bật là các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 32 câu lạc bộ khoa học, kỹ thuật nhà nông; nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và canh tác thông minh. Nội dung sinh hoạt tập trung vào chia sẻ quy trình kỹ thuật, ghi chép nhật ký sản xuất, quản lý chất lượng và tiêu thụ nông sản… Nhờ đó, nhiều mô hình được triển khai phù hợp với điều kiện sản xuất như: trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải; sản xuất rau an toàn; chăn nuôi an toàn sinh học; trồng cây ăn trái theo chuẩn VietGAP... Qua đó, nông dân có điều kiện tiếp cận kiến thức mới, trao đổi kinh nghiệm và kết nối với nhà khoa học, doanh nghiệp.

Tại phường Tân Triều, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trương Ngọc Nhàn cho biết: Hội đã phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với cơ quan chuyên môn trong ứng dụng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường. Điển hình như công tác vận động hội viên sử dụng men vi sinh IMO, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và hướng đến sản xuất hữu cơ góp phần giảm chi phí, hạn chế tác động đến môi trường…

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức 22 đoàn với gần 900 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham quan, học tập các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Tăng cường liên kết, hướng đến nông nghiệp hiện đại

Theo Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Tiến Sỹ, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 06, công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cấp hội đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, năng lực ứng dụng của cán bộ, hội viên từng bước nâng lên; phương thức sản xuất chuyển dần sang ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ số và các tiêu chuẩn chất lượng. Nhất là hiện nay, vai trò kết nối nông dân với nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX và tổ chức tín dụng ngày càng được phát huy.

Nông dân xã Phú Vinh thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất. Ảnh: Tố Tâm

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh đào tạo thực hành theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, phát huy mô hình nông dân dạy nông dân, lấy các câu lạc bộ canh tác thông minh, tổ nông dân chuyển đổi số, chi hội và tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả làm điển hình để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đồng thời ưu tiên chuyển giao: công nghệ giống, tưới tiết kiệm, quản lý dịch hại tổng hợp, cơ giới hóa, thiết bị bay không người lái (drone), tự động hóa, công nghệ sinh học...; ứng dụng công nghệ gắn với nguồn vốn, tiêu chuẩn chất lượng và đầu ra thị trường. Đặc biệt, chú trọng thúc đẩy liên kết “4 nhà” gồm: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Viện cho rằng: Để khoa học, công nghệ phát huy hiệu quả thiết thực, Trung ương Hội Nông dân hướng dẫn cơ chế “đặt hàng ngược” từ nhu cầu của nông dân, HTX; nghiên cứu chính sách tạo thị trường ban đầu cho công nghệ, quy trình nông nghiệp tuần hoàn và sản phẩm đổi mới sáng tạo. Đồng thời cần hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sáng kiến của nông dân, tích hợp ứng dụng Nông dân Việt Nam với cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và sàn thương mại điện tử.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 06, các cấp hội nông dân Đồng Nai đã tổ chức gần 18 ngàn buổi tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, hội thảo đầu bờ và trình diễn mô hình với khoảng gần 800 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Ước tính có nhiều mô hình giúp giảm 10-20% chi phí vật tư, giảm 15-30% lượng giống hoặc thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất 5-15% và nâng giá trị sản phẩm từ 10-25% so với phương thức sản xuất truyền thống.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần gắn ứng dụng khoa học, công nghệ với khởi nghiệp sáng tạo, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Thành phố cần khuyến khích thanh niên tham gia kinh tế tập thể, phát huy hiệu quả các quỹ hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp. Mặt khác, cần chú trọng ứng dụng công nghệ trong lai tạo giống, phát triển cây trồng, vật nuôi đặc sản có lợi thế; đẩy mạnh công nghệ sinh học, mở rộng sản xuất gắn với bảo tồn nguồn gen và phát triển các giống cây trồng đặc sản của địa phương.