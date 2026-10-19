Ứng dụng khoa học - kỹ thuật gắn với liên kết sản xuất

Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát (phường Long Thành) đầu tư công nghệ tự động vào chăn nuôi.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng nông sản cũng được chú trọng. Toàn thành phố hiện có 54 HTX/240 HTX trồng trọt đạt chứng nhận GAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt). Đặc biệt, có 5 HTX sản xuất đạt chứng nhận hữu cơ, với quy mô 21ha/28,7ha đất canh tác hữu cơ toàn thành phố, chiếm 73,1% tổng diện tích hữu cơ của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố hiện có 13 HTX được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc và New Zealand đối với các loại cây trồng chủ lực như: chuối, sầu riêng, chôm chôm, xoài, với tổng diện tích đạt 694,36ha. Đây là cơ sở để các HTX nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường; đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất với tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.