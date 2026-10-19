Ứng dụng khoa học - kỹ thuật gắn với liên kết sản xuất
Các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong lĩnh vực trồng trọt, đã có 44 HTX đầu tư ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước như: tưới nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm… giúp tiết kiệm nguồn nước và giảm công lao động. Đối với chăn nuôi, hầu hết các HTX đã ứng dụng cơ giới hóa trong chế biến thức ăn gia súc như: nghiền, trộn, băm và vệ sinh chuồng trại; tỷ lệ ứng dụng hệ thống làm mát chuồng trại đạt trên 50%.
Việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng nông sản cũng được chú trọng. Toàn thành phố hiện có 54 HTX/240 HTX trồng trọt đạt chứng nhận GAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt). Đặc biệt, có 5 HTX sản xuất đạt chứng nhận hữu cơ, với quy mô 21ha/28,7ha đất canh tác hữu cơ toàn thành phố, chiếm 73,1% tổng diện tích hữu cơ của thành phố.
Bên cạnh đó, thành phố hiện có 13 HTX được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc và New Zealand đối với các loại cây trồng chủ lực như: chuối, sầu riêng, chôm chôm, xoài, với tổng diện tích đạt 694,36ha. Đây là cơ sở để các HTX nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường; đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất với tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/kinh-te-tap-the/202610/ung-dung-khoa-hoc-ky-thuat-gan-voi-lien-ket-san-xuat-0035fba/