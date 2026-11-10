Ứng dụng khoa học để phát triển

Người lao động của Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương, xã Na Sầm kiểm tra sản phẩm hồng treo trong nhà kính

Được thành lập từ năm 2023, HTX nông sản Toàn Thương, xã Na Sầm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, trọng tâm là sản phẩm hồng treo gió. Bà Vương Thị Thương, Giám đốc HTX cho biết: Những ngày đầu làm hồng treo gió, HTX gặp nhiều khó khăn từ công đoạn sơ chế đến chế biến sâu, khiến năng suất thấp, chất lượng không ổn định. Sau khi tìm tòi, học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật kết hợp với đầu tư thiết bị đã giúp năng suất sơ chế tăng gấp 3 lần.

Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 50 HTX nông nghiệp đã và đang ứng dụng KHCN và áp dụng thực hành nông nghiệp tốt vào sản xuất phát huy hiệu quả.

Cùng với đó, HTX đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thêm kho lạnh, máy sấy, máy hút ẩm và các thiết bị hỗ trợ chế biến, đóng gói, giúp sản phẩm giữ được màu sắc, độ dẻo và hương vị đặc trưng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2025, doanh thu từ sản phẩm hồng treo gió của HTX đạt gần 1,8 tỷ đồng.

Tương tự, HTX Thành Lộc, xã Mẫu Sơn cũng bứt phá nhờ đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất. Ông Lý Minh Hiếu, Giám đốc HTX cho biết: HTX được thành lập từ năm 2020 với ngành nghề chính là chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn. Để nâng cao chất lượng con giống, bên cạnh sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, HTX đã chủ động áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ngoài ra, HTX còn đầu tư máy móc để bảo quản trứng, xông khử trùng, máy ấp trứng… Qua đó đảm bảo cho ra thị trường những con giống chất lượng nhất. Hiện nay, bình quân mỗi tháng HTX cung ứng ra thị trường 20.000 con gà giống.

Không chỉ 2 HTX kể trên, những năm gần đây, nhiều HTX nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong đó, các đơn vị tập trung đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, kinh doanh; sử dụng giống cây trồng, vật nuôi mới phù hợp, hiệu quả; đổi mới, áp dụng quy trình sản xuất an toàn; đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào khâu chế biến, bảo quản nông sản… Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 50 HTX nông nghiệp đã và đang ứng dụng KHCN và áp dụng thực hành nông nghiệp tốt vào sản xuất phát huy hiệu quả.

Đại diện Hợp tác xã Dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Đồng Mỏ, xã Chi Lăng ứng dụng khoa học công nghệ quảng bá sản phẩm quả na

Đồng hành cùng sự chủ động của người dân, các cấp, ngành liên quan của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực. Ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Hằng năm, đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn về kinh tế tập thể và ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh cho các HTX. Cùng đó, hỗ trợ các HTX tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất; hỗ trợ các HTX kết nối, liên kết sản xuất, kinh doanh. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, 2 lớp tập huấn, hỗ trợ 56 thành viên của 14 HTX vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX...

Không những thế, các cơ quan, đơn vị liên quan cũng triển khai nhiều giải pháp như: tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ HTX tiếp cận chính sách hỗ trợ vốn, triển khai các đề tài, dự án ứng dụng KHCN vào sản xuất. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và trực tiếp nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp. Những năm gần đây, doanh thu bình quân của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân người lao động đạt 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Việc ứng dụng KHCN là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy các HTX đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Với những kết quả đã đạt được, các HTX nông nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Qua đó không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế tập thể chung trên địa bàn tỉnh.