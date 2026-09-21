Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, phân phối và phát triển đặc sản, sản phẩm vùng cao
Tọa đàm có sự tham gia của đại diện cơ quan nghiên cứu, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và hợp tác xã sản xuất cùng trao đổi về việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, phân phối và phát triển thị trường cho đặc sản, sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/truc-tuyen--ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-trong-san-xuat--phan-phoi-va-phat-trien-dac-san--san-pham-vung-cao-551455.htm