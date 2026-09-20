Từ những sản vật được tạo nên bởi điều kiện tự nhiên đặc thù, nguồn nguyên liệu bản địa và tri thức sản xuất được gìn giữ qua nhiều thế hệ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sở hữu nhiều sản phẩm có chất lượng, bản sắc và giá trị riêng.

Tuy nhiên, quá trình phát triển các sản phẩm này vẫn đang gặp không ít hạn chế về năng suất, quy mô, khả năng kiểm soát chất lượng, công nghệ chế biến, bảo quản cũng như năng lực tiếp cận thị trường.

Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra những công cụ mới để giải quyết các điểm nghẽn trong toàn bộ chuỗi giá trị: từ giống, vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất đến chế biến sâu, bảo quản, truy xuất nguồn gốc; đồng thời giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng thông qua thương mại điện tử, dữ liệu số và các phương thức phân phối mới.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một đột phá quan trọng.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những tiến bộ công nghệ không chỉ dừng ở các mô hình thử nghiệm, mà thực sự phù hợp với điều kiện vùng cao, được người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp nhận, vận hành và tạo ra hiệu quả trong thực tế.

Công nghệ nào là phù hợp? Nguồn lực nào cần được ưu tiên? Làm thế nào để kết nối đổi mới trong sản xuất với đổi mới trong phân phối và thị trường? Và cần sự phối hợp ra sao giữa các bên?

Những vấn đề này sẽ được trao đổi dưới những góc nhìn đa dạng và sâu sắc hơn tại Tọa đàm với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, phân phối và phát triển đặc sản, sản phẩm vùng cao” do Tạp chí Công Thương thực hiện.

Tọa đàm "Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, phân phối và phát triển đặc sản, sản phẩm vùng cao" sẽ phát trực tuyến trên nền tảng Tạp chí Công Thương điện tử; Fanpage Tự hào hàng Việt Nam và kênh Youtube Tạp chí Công Thương vào 9h30 Thứ Hai ngày 21/9/2026.

Tọa đàm có sự tham gia của các vị khách mời:

- Ông Phạm Quyết Tiến - Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Công nghệ hỗ trợ nông nghiệp;

- Ông Bùi Quang Cường - Trưởng Ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam;

- Bà Trần Thị Thúy - Giám đốc Hợp tác xã Lộc Thúy Quỳnh Farm.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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