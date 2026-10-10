Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quảng bá, xúc tiến du lịch

Nghị quyết số 10-NQ/TU nhấn mạnh, xây dựng nền tảng số, hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh kết nối với dữ liệu giao thông, dữ liệu toàn diện các lĩnh vực: nhà hàng, khách sạn, hàng không, lưu trú, sự kiện và các ngành có liên quan; ứng dụng công nghệ số, bản đồ số, hệ thống địa lý GIS và các công cụ phân tích dữ liệu để theo dõi dòng khách, đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch và hỗ trợ xây dựng chính sách phát triển phù hợp với không gian phát triển mới.

Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái du lịch số, chia sẻ dữ liệu theo quy định, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý, xúc tiến và phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo, giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng năng lượng tái tạo và hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, ngành du lịch phải tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông, quảng bá xúc tiến đầu tư phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp. Ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch, phát huy sức mạnh của các kênh thông tin, truyền thông nổi tiếng, có sức lan tỏa lớn... Tổ chức xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm của thành phố.