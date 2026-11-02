Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Sơn La

Hội thảo khoa học Trường Chính trị tỉnh Sơn La.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và trình bày 7 tham luận, tập trung vào các nội dung: quản trị số và đổi mới quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số; chuyển đổi số trong giảng dạy các học phần lý luận cơ sở; những vấn đề đặt ra đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị; quản trị hành chính số đối với cơ sở vật chất; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; thực trạng, giải pháp chuyển đổi số trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng; chuyển từ số hóa sang quản trị số trong công tác quản trị hành chính và điều hành nhà trường.

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở tham luận tại Hội thảo.

Các tham luận đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ khả năng ứng dụng các nền tảng, công cụ và giải pháp công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng khai thác dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng môi trường làm việc và giảng dạy hiện đại, phù hợp với yêu cầu đổi mới hoạt động của nhà trường.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo nhằm đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào các lĩnh vực quản trị, quản lý đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức 2, từng bước phát triển theo hướng hiện đại.