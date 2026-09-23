Ứng dụng khoa học công nghệ để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Cùng đi có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đại biểu tham quan mô hình sản xuất lúa giống mới tại Trại Sản xuất giống cây trồng Vũ Di, Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra mô hình nuôi ếch, nuôi cá thương phẩm và trồng một số giống lúa chất lượng cao tại Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh, trên địa bàn xã Vĩnh Tường. Đây là các mô hình được Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam phối hợp chuyển giao, hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đại biểu tham quan mô hình nuôi thử nghiệm ếch Thái tại Trại Sản xuất giống thủy sản Vĩnh Phúc, Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đại biểu tham quan mô hình nuôi cá chép Hunggari tại Trại Sản xuất giống thủy sản Vĩnh Phúc, Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Phú Thọ.

Sau một thời gian triển khai, các cây trồng, vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt, bước đầu cho thấy khả năng thích ứng với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của địa phương.

Đánh giá cao kết quả bước đầu của các mô hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu ngành Nông nghiệp tiếp tục theo dõi, chăm sóc, đánh giá hiệu quả để có cơ sở nhân rộng những mô hình phù hợp.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật cần được triển khai rộng rãi, giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cùng với mở rộng quy mô sản xuất, cần quan tâm phát triển khâu chế biến sâu, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.