Ứng dụng KHANHHOA-S: Còn những hạn chế, chưa cập nhật

Số điện thoại lãnh đạo đã nghỉ hưu, tên cơ quan đã sáp nhập vẫn niêm yết trên KHANHHOA-S. Ảnh chụp ngày 18/9

"Đứt gãy" giữa không gian số và thực tế quản lý

Được kỳ vọng là "cầu nối số" giúp tối ưu tương tác giữa chính quyền, người dân và du khách, KHANHHOA-S là nơi tiếp nhận phản ánh, theo dõi xử lý và tra cứu các tiện ích dân sinh. Mỗi thông tin dữ liệu trên ứng dụng chính là điểm tựa chính xác để người dân biết phải tìm ai, đến đâu và gửi gắm niềm tin vào đâu.

Thế nhưng, lướt qua các danh mục trên ứng dụng, không khó để thấy sự đứt gãy giữa không gian số và thực tế quản lý.

Tại mục thông tin du lịch, đảo Bình Ba, Bình Hưng vẫn được giới thiệu dù hoạt động du lịch ở đây đã được yêu cầu dừng. Đây là khu vực nằm trong vành đai bảo vệ an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, được Thủ tướng Chính phủ quy định không phát triển du lịch từ năm 2015 và tiếp tục được khẳng định tại Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg.

Tại khoản 1, điều 21, Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg ngày 30/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: "Ngoài hoạt động quy định tại điểm a khoản 4 Điều 18 Luật số 25/2023/QH15 thì khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch".

Tháng 5/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản về bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực Bình Hưng, Bãi Kinh, Vĩnh Hy. Sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp du lịch không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch tại khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút. Nhưng trên ứng dụng, những địa danh này vẫn xuất hiện như điểm đến lý tưởng dành cho người dân và du khách.

Đảo Bình Hưng, Bình Ba được giới thiệu trên KHANHHOA-S

Không dừng lại ở đó, ở mục phản ánh an toàn giao thông, người dân bất ngờ khi thấy hệ thống vẫn công khai số điện thoại của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Điều đáng nói, sau đợt tinh gọn và sắp xếp lại bộ máy, cơ quan này vốn không còn nằm trong cơ cấu tổ chức mới. Việc đường dây nóng Ban an toàn giao thông vẫn dẫn thông tin của một đơn vị đã sáp nhập cùng những cán bộ đã nghỉ hưu khiến quy trình phản ánh của người dân mất tác dụng.

Ông Đức Huy (người dân ở phường Bắc Nha Trang) cho rằng, với những vấn đề về an toàn giao thông, phản ánh qua ứng dụng vẫn phải chờ tiếp nhận rồi mới được cơ quan chức năng xử lý theo quy trình. Trong khi đó, với những sự việc cần báo ngay, người dân thường tìm đến đường dây nóng.

Kênh phản ánh thì có, nhưng khi xảy ra sự cố giao thông cần báo ngay lại không biết gọi cho ai. Tôi không hiểu vì sao số điện thoại đã không còn đúng mà vẫn được cập nhật trên ứng dụng. Nếu người dân cần báo một sự việc khẩn cấp thì làm sao để được xử lý kịp thời?

Ông Đức Huy - người dân bày tỏ

Ở những mục dữ liệu sát sườn như y tế, người dùng lại vấp phải những khoảng trống thông tin. Điển hình như tại xã miền núi Nam Khánh Vĩnh, địa chỉ và số điện thoại của các trạm y tế địa phương hoàn toàn "vắng bóng" trên ứng dụng.

Mới tải KHANHHOA-S về máy, chị Cao Thị Ái (xã Nam Khánh Vĩnh) từng hy vọng ứng dụng sẽ giúp gia đình tra cứu cơ sở y tế và các tiện ích dịch vụ khác một cách nhanh chóng. Song, đáp lại kỳ vọng là sự thất vọng.

Tôi tìm thông tin y tế trên ứng dụng nhưng không thấy. Cả danh mục y tế có 39 địa chỉ nhưng không có xã Nam Khánh Vĩnh"

Chị Cao Thị Ái - dân tộc Raglai nói

Lời chia sẻ ấy chỉ ra khoảng cách bất bình đẳng số đang tồn tại, ở thành thị, dữ liệu bị bỏ trống thì người dân dễ dàng tra cứu qua nền tảng khác. Trong khi đó, ở vùng sâu, vùng xa, nơi việc làm quen với một ứng dụng đã là nỗ lực không nhỏ, sự thiếu hụt thông tin càng khiến người dân khó tìm được nơi cần liên hệ.

Với nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ lớn tuổi, ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, rào cản này càng rõ khi họ cần tìm thông tin y tế, dịch vụ công hoặc hỗ trợ cho gia đình.

Cần trách nhiệm từ nhiều phía

Không thể phủ nhận, thời gian qua, KHANHHOA-S đã trở thành một kênh tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân và giúp các cơ quan chức năng xử lý nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở. Giá trị ấy càng cho thấy việc bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ và cập nhật trên ứng dụng là cần thiết, để những tiện ích đã được tạo ra thực sự phát huy hiệu quả.

Đổi mới công nghệ không chỉ nằm ở một giao diện đẹp hay số lượt tải, mà trước hết phải được đo bằng việc thông tin đến với người dân có chính xác, kịp thời và sát với thực tế hay không. Để từ một ứng dụng, người dân có thể tìm đúng nơi cần đến, đúng người cần liên hệ, đúng thông tin cần thiết và thực hiện quyền phản ánh của mình.

Khánh Hòa hiện có nhiều hệ thống, cổng thông tin phục vụ các nhóm người dùng khác nhau tiếp cận dịch vụ trong quá trình chuyển đổi số. Nhưng càng nhiều nền tảng, yêu cầu về tính chính xác và thống nhất của dữ liệu phía sau càng lớn.

Một thông tin sai có thể khiến người dùng tìm nhầm nơi liên hệ, một số điện thoại không còn hiệu lực có thể làm đứt một cuộc gọi cần thiết, một địa chỉ y tế chưa được cập nhật có thể khiến người ở xa phải mất thêm thời gian để tìm đến đúng nơi...

Muốn KHANHHOA-S thực sự là "cầu nối số", trước hết cần xác định rõ trách nhiệm đối với từng nhóm dữ liệu. Sở Khoa học và Công nghệ, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương để xác định đơn vị đầu mối, thời hạn cập nhật và cơ chế kiểm tra đối với từng loại thông tin. Khi bộ máy thay đổi, địa giới được sắp xếp, nhân sự điều chuyển, địa chỉ hoặc quy định thay đổi, dữ liệu trên ứng dụng cũng cần được cập nhật theo một quy trình rõ ràng.

Quan trọng hơn, những nhóm dữ liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như y tế, dịch vụ công, đường dây nóng và các đầu mối hỗ trợ cần được đặt ở mức ưu tiên cao hơn. Không nên chỉ kiểm tra xem một danh mục có thông tin hay chưa, mà phải kiểm tra thông tin đã đầy đủ trên toàn địa bàn hay chưa. Một ứng dụng càng tích hợp nhiều tiện ích càng phải tính đến những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, người lớn tuổi, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa trung tâm hoặc những người chưa quen với các thao tác trên nền tảng số.

Vấn đề khác cũng cần được quan tâm, đó là khả năng tiếp cận là bảo vệ thông tin của người phản ánh. Khi người dân sử dụng ứng dụng để phản ánh vi phạm, sự cố hoặc những vấn đề nhạy cảm tại địa phương, họ cần biết thông tin cá nhân của mình được tiếp nhận, sử dụng và bảo vệ như thế nào.

Sau cùng, giá trị của một nền tảng số không nằm ở việc có thêm một ứng dụng trên điện thoại, mà ở việc từ những thông tin chính xác, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn, dù họ đang ở bất cứ nơi đâu.

Ứng dụng KHANHHOA-S được cung cấp trên App Store và Google Play, hướng đến việc giúp người dân thực hiện quyền giám sát, gửi phản ánh, kiến nghị nhanh chóng và thuận tiện. Thay vì đến trực tiếp cơ quan chức năng hoặc gửi đơn theo cách truyền thống, người dân có thể dùng điện thoại để phản ánh hiện trường, kèm hình ảnh, video về các vấn đề như rác thải, đường sá hư hỏng, vi phạm trật tự đô thị, sự cố điện, nước… Ứng dụng cũng tích hợp nhiều nhóm thông tin thiết yếu như y tế, du lịch, số điện thoại đường dây nóng và các đầu mối liên hệ...