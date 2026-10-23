Ứng dụng IPv6 vào hiện đại hóa hạ tầng số các cơ quan đảng

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến ứng dụng giao thức Internet thế hệ mới IPv6 của Tỉnh ủy Đồng Tháp. (Ảnh: Tỉnh ủy Đồng Tháp)

Ngày 27/10/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3369/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình thúc đẩy, triển khai, chuyển đổi IPv6 Only giai đoạn 2026–2030, đặt mục tiêu chuyển đổi toàn diện Internet Việt Nam sang IPv6, tiến tới giảm dần và ngừng sử dụng IPv4. Theo đó, các cơ quan nhà nước cần từng bước chuyển đổi mạng, hệ thống thông tin và dịch vụ sang IPv6, hướng tới vận hành không phụ thuộc IPv4.

Triển khai Chương trình, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến ứng dụng giao thức Internet thế hệ mới IPv6, kết nối thông suốt 103 điểm cầu từ Tỉnh ủy đến 102 Đảng ủy xã, phường qua mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đây là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng số của các cơ quan đảng, góp phần thực hiện lộ trình triển khai IPv6 Only quốc gia đến năm 2030.

IPv6 - Nâng cao hiệu quả kết nối, quản lý và an toàn hệ thống

Trước đây, các hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Đồng Tháp đến cơ sở chủ yếu được tổ chức thông qua các phần mềm họp trực tuyến. Khi số lượng điểm cầu vượt 100, hệ thống có thời điểm gặp tình trạng giật, trễ hình ảnh, âm thanh, việc kiểm tra, xác định và xử lý sự cố còn phụ thuộc vào thao tác thủ công tại từng điểm cầu, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả tổ chức hội nghị.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã đưa vào sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình chuyên dùng với khả năng kết nối tối đa 250 điểm cầu. Trên nền tảng này, việc ứng dụng IPv6 được xác định là giải pháp nâng cao năng lực kết nối, quản trị và bảo đảm khả năng phát triển lâu dài của hệ thống.

Văn phòng Tỉnh ủy đã nghiên cứu, xây dựng và áp dụng sáng kiến “Giải pháp triển khai giao thức IPv6 cho Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy Đồng Tháp”.

Theo giải pháp này, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm Internet Việt Nam và Viễn thông Đồng Tháp triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến vận hành trên nền tảng IPv6, trong đó các kết nối nội tỉnh đã hoạt động theo mô hình IPv6 Only; kết nối liên tỉnh và kết nối với các cơ quan Trung ương vẫn được duy trì đồng thời IPv4 và IPv6 (Dual Stack) để bảo đảm tương thích, liên thông với các hệ thống chưa hoàn thành chuyển đổi sang IPv6.

Mô hình này vừa hiện thực hóa việc chuyển đổi IPv6 Only trong phạm vi nội tỉnh, vừa bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, tạo cơ sở thực tiễn để tiến tới ngừng sử dụng IPv4 đồng bộ với lộ trình chuyển đổi IPv6 Only quốc gia.

Việc ứng dụng IPv6 đã mang lại những lợi ích thiết thực trong tổ chức hạ tầng mạng. Với không gian địa chỉ lớn, IPv6 cho phép quy hoạch địa chỉ theo cấu trúc phân cấp, thuận lợi cho định tuyến, mở rộng kết nối và quản lý tập trung. Mỗi cơ quan, đơn vị được phân bổ dải địa chỉ riêng; các điểm cầu có thể kết nối trực tiếp đến thiết bị điều khiển đa điểm (MCU), giảm sự phụ thuộc vào cơ chế chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT), thiếu địa chỉ như IPv4 trước đây, qua đó đơn giản hóa cấu hình và hỗ trợ xử lý sự cố.

Về an toàn thông tin, IPv6 hỗ trợ triển khai các cơ chế bảo mật như IPsec, kiểm soát truy cập và phân tách vùng mạng. Khi kết hợp với tường lửa, hệ thống giám sát và chính sách bảo mật phù hợp, giải pháp góp phần nâng cao khả năng quản trị, kiểm soát và bảo vệ hệ thống. Từ đó góp phần hỗ trợ quản trị, giám sát, xử lý sự cố và mở rộng hệ thống; tận dụng hạ tầng hiện hữu và bảo đảm hoạt động hội nghị thông suốt, nâng cao hiệu quả chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, tạo kinh nghiệm chuyển đổi IPv6 cho các hệ thống thông tin khác.

Không gian địa chỉ IPv6 của hệ thống do Cục Bưu điện Trung ương quy hoạch, cấp phát, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và giám sát kết nối. Đồng thời, việc triển khai này nhận được sự hỗ trợ, định hướng chuyên môn của VNNIC về quy hoạch mạng, quản lý tài nguyên địa chỉ Internet, tổ chức định tuyến và bảo đảm an toàn hệ thống, phù hợp với Chương trình Việt Nam IPv6 Only giai đoạn 2026-2030.

Điểm nổi bật của sáng kiến là triển khai IPv6 trên cơ sở tận dụng hạ tầng mạng hiện có và các thiết bị đầu cuối được đầu tư mới có hỗ trợ IPv6, không phải đầu tư, mua sắm bổ sung. Hệ thống sử dụng hạ tầng mạng do Cục Bưu điện Trung ương cung cấp, kết hợp với modem của nhà mạng, qua đó bảo đảm khả năng triển khai giải pháp mà không phát sinh kinh phí đầu tư riêng.

Hướng tới IPv6 Only đồng bộ quốc gia

Từ ngày 13/8 đến 1/10/2026, Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến ứng dụng giao thức Internet IPv6 của Đồng Tháp trải qua 5 phiên vận hành thử nghiệm với số thiết bị kết nối bằng IPv6 tăng từ 38 lên 107. Đến nay, 103/103 điểm cầu (100%) đã kết nối thành công bằng IPv6.

Ngày 2/10/2026, hệ thống chính thức phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ năm với 105 thiết bị kết nối đồng thời, hoạt động thông suốt, không phát sinh sự cố. Hệ thống đã kiểm tra thành công kết nối IPv6 với Cục Bưu điện Trung ương, tạo tiền đề cho việc kết nối liên thông với hệ thống hội nghị truyền hình của Trung ương khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật.

Kết quả áp dụng sáng kiến khẳng định tính khả thi của việc ứng dụng IPv6 trong hệ thống thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng hội nghị, bảo đảm thông tin kịp thời từ tỉnh đến cơ sở, tiết kiệm thời gian và chi phí tổ chức.

Thời gian tới, trên cơ sở hệ thống mạng và các kết nối nội tỉnh đã vận hành theo mô hình IPv6 Only, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với VNNIC, Cục Bưu điện Trung ương và các đơn vị liên quan duy trì vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả mô hình IPv6 Only trong nội tỉnh.

Đối với các kết nối liên tỉnh và kết nối với các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục duy trì đồng thời IPv4 và IPv6 (Dual Stack) để bảo đảm tính tương thích, liên thông trong giai đoạn chuyển tiếp, tiến tới ngừng sử dụng IPv4 đồng bộ với lộ trình chuyển đổi IPv6 Only quốc gia. Đồng thời, tổng kết và chuẩn hóa mô hình để nhân rộng tại các cơ quan, địa phương.

Từ kết quả nói trên của Đồng Tháp cho thấy, chuyển đổi IPv6 không chỉ là thay đổi giao thức Internet, mà còn là bước tiến trong hiện đại hóa hạ tầng mạng, tạo tiền đề thúc đẩy chuyển đổi IPv6 Only trên phạm vi toàn quốc. Sáng kiến trên là minh chứng cho việc chủ động, tiên phong đưa IPv6 vào vận hành thực tế trên quy mô toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng số, bảo đảm tính liên thông trong giai đoạn chuyển tiếp. Đây là kinh nghiệm thực tiễn có giá trị tham khảo, nhân rộng tại các địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6 Only vào năm 2030.