Ứng dụng IPad thông minh trong hướng dẫn thủ tục hành chính

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Hội hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích trong ipad thông minh để làm thủ tục hành chính.

Ngày 2/8/2026, UBND xã Trung Hội ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND triển khai mô hình “iPad thông minh - Một chạm, nhiều tiện ích”. Trước đó, các iPad đặt tại nơi tiếp nhận hồ sơ chỉ dùng để người dân đánh giá mức độ hài lòng, nay xã mở rộng chức năng của chính những thiết bị sẵn có, không phải đầu tư thêm.

Trên iPad có video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng VNeID, VssID. Người dân quét mã QR là tra cứu được thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí của thủ tục cần làm, sau đó có thể xem lại trên điện thoại. Làm xong thủ tục, người dân vẫn đánh giá mức độ hài lòng trên thiết bị này.

Chị Nông Thị Dương Liễu, ở xóm Bục, tranh thủ lúc chờ tiếp nhận hồ sơ để xem video hướng dẫn. “Mô hình này rất thuận lợi cho người đến làm thủ tục, kể cả người cao tuổi cũng có thể thực hiện dễ dàng hơn”, chị Liễu nói.

Để mô hình vận hành ổn định, xã thành lập tổ duy trì, có nhiệm vụ kiểm tra thiết bị và cập nhật nội dung hướng dẫn khi quy định thay đổi. Nhờ nội dung hướng dẫn được thống nhất, người dân hạn chế được sai sót và giảm số lần phải bổ sung giấy tờ. Cán bộ cũng bớt thời gian giải thích lặp lại để tập trung vào những hồ sơ phức tạp.

Với người cao tuổi và người chưa quen dùng điện thoại thông minh, cán bộ Trung tâm hướng dẫn trực tiếp, từ cách tra cứu trên iPad đến từng bước chuẩn bị hồ sơ.

Anh Nguyễn Xuân Trung, chuyên viên Trung tâm, Tổ trưởng tổ duy trì mô hình, cho biết: Khi người dân đến làm thủ tục, chúng tôi hướng dẫn cụ thể cách thực hiện và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nhất, để người dân chỉ cần đi lại một lần, có thể nhận kết quả tại nhà. Chúng tôi cũng cố gắng hướng dẫn tận tình để người dân dần tự nộp hồ sơ trực tuyến, tự tra cứu hồ sơ của mình trên hệ thống điện tử”

Cùng với việc hướng dẫn, Trung tâm còn thường xuyên theo dõi tiến độ và phối hợp với các bộ phận chuyên môn để không có hồ sơ chậm, muộn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp nhận gần 4.000 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết trước và đúng hạn.

Theo ông Lưu Viết Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hội, xã coi kết quả giải quyết hồ sơ và mức độ hài lòng của người dân là thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ. Các mô hình đang triển khai, trong đó có iPad thông minh, sẽ được thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm và bổ sung tiện ích phù hợp.

Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng ở các xóm, hỗ trợ người dân làm dịch vụ công trực tuyến và sử dụng các tiện ích số ngay tại nơi sinh sống.