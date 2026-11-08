Ứng dụng hẹn hò gần 8 triệu đồng gây sốt với cam kết "không cưới được sẽ hoàn tiền"

Một ứng dụng hẹn hò của Trung Quốc đang gây chú ý khi đưa ra lời đề nghị hoàn tiền đầy đủ cho khoản phí thường niên 2.000 nhân dân tệ nếu người dùng không kết hôn trong vòng ba năm. Ảnh: Shutterstock.

Trong thị trường hẹn hò đầy cạnh tranh tại Trung Quốc, một công ty khởi nghiệp về mai mối đang đặt cược vào lời cam kết táo bạo: giúp khách hàng tìm được tình yêu đích thực, nếu không sẽ hoàn trả từng đồng phí dịch vụ.

Ra mắt hồi tháng 7, ứng dụng Liangpei AI thu phí thành viên 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) mỗi năm. Tuy nhiên, nếu người dùng vẫn chưa kết hôn sau 3 năm, toàn bộ số tiền này sẽ được hoàn lại.

Chính sách trên là thách thức táo bạo đối với mô hình kinh doanh hẹn hò truyền thống, vốn thường tìm cách giữ chân người độc thân càng lâu càng tốt. Năm 2024, thị trường hẹn hò trực tuyến Trung Quốc đạt quy mô 22,6 tỷ nhân dân tệ (3,4 tỷ USD), phục vụ khoảng 280 triệu người dùng.

Khác với các ứng dụng thông thường, nơi người dùng có thể trò chuyện với nhiều đối tượng cùng lúc, Liangpei AI chỉ cho phép mỗi người ghép đôi với một đối tượng tại một thời điểm.

Khi đăng ký, người dùng phải cung cấp tên thật, ảnh đại diện và xác minh tình trạng độc thân. Chỉ trong tháng đầu tiên hoạt động, quy trình kiểm tra đã phát hiện và loại hơn 150 người đang có gia đình.

Người dùng mới sẽ trải qua cuộc trò chuyện với AI kéo dài 20 phút để xây dựng hồ sơ cá nhân chi tiết. Hồ sơ này bao gồm hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, nghề nghiệp, sở thích, tính cách, lối sống và những kỳ vọng về người bạn đời.

Mỗi người chỉ có thể ghép đôi với một đối tượng tại một thời điểm và phải kết thúc mối kết nối hiện tại trước khi gặp ứng viên tiếp theo.

Từ bỏ cổ phần hàng chục triệu nhân dân tệ để khởi nghiệp mai mối bằng AI

Nhà sáng lập Liangpei AI, ông Zeng Xinxun, từng dẫn dắt nhóm phát triển công nghệ tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cho Kimi, một chatbot do công ty Moonshot AI của Trung Quốc phát triển.

Ý tưởng xây dựng ứng dụng mai mối đến với ông sau khi nghe một người được phỏng vấn kể về sản phẩm kết nối tình cảm. Zeng nhận ra có thể tận dụng thế mạnh của AI trong truy xuất thông tin và suy luận để giúp mọi người tìm được người phù hợp.

Vào khoảng thời điểm mô hình Kimi K2 được phát hành năm ngoái, ông quyết định nghỉ việc để thành lập Liangpei AI, từ bỏ các quyền chọn mua cổ phiếu mà sau này được định giá hàng chục triệu nhân dân tệ, tương đương hàng triệu USD.

Để đảm bảo các kết quả ghép đôi độc quyền và chân thực, Liangpei AI yêu cầu xác minh tên thật và tình trạng độc thân, do đó đã lọc ra hơn 150 người dùng đã kết hôn trong tháng đầu tiên. Ảnh: Shutterstock.

Zeng cho rằng các ứng dụng hẹn hò truyền thống chẳng khác nào những cuốn “danh bạ vàng trực tuyến”: chúng chỉ hiển thị hồ sơ cơ bản, còn việc tìm hiểu và đánh giá đối phương vẫn hoàn toàn do người dùng tự thực hiện.

Trao đổi với trang truyền thông AI New Rank của Trung Quốc đại lục, ông nhận định tiêu chí lựa chọn bạn đời của giới trẻ ngày càng tinh tế và phức tạp, trong khi cách các ứng dụng hẹn hò hiểu về người dùng vẫn còn khá sơ sài. Đây chính là khoảng trống mà AI có thể giúp thu hẹp.

Bản thân Zeng cũng từng tìm thấy người bạn đời qua một ứng dụng hẹn hò. Cả ông và vợ đều viết hồ sơ cá nhân dài hơn 1.000 từ, sau đó gặp nhau chỉ sau một ngày trò chuyện.

Ông cho rằng hai người nhanh chóng nảy sinh kết nối vì đã hiểu khá sâu về nhau ngay từ đầu. Từ trải nghiệm đó, Liangpei AI xây dựng quy trình trò chuyện giới thiệu chuyên sâu nhằm tìm hiểu con người thực sự phía sau mỗi hồ sơ trực tuyến.

Theo Zeng, việc người dùng có quá nhiều lựa chọn cho thấy thuật toán chưa đủ khả năng xác định ai mới thực sự phù hợp với họ. Vì vậy, ông đưa ra nguyên tắc ghép đôi một-một, thay vì cho phép người dùng đồng thời trò chuyện với nhiều ứng viên.

Không tìm được người yêu sẽ được hoàn tiền

Về chính sách hoàn phí, Zeng cho biết hôn nhân là một tình trạng pháp lý riêng biệt, có thể được xác minh thông qua các kênh được cấp phép và tuân thủ quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề chưa được làm rõ. Chẳng hạn, nếu người dùng ít sử dụng ứng dụng nhưng cuối cùng kết hôn thông qua những cách thức khác, họ có đủ điều kiện nhận lại tiền hay không?

Dù vậy, Zeng khẳng định các dịch vụ mai mối không nên kiếm lời từ việc khách hàng không tìm được tình yêu. Nếu ứng dụng không giúp người dùng đạt được mục tiêu, ông sẵn sàng hoàn trả phí thành viên.

AI còn đóng vai trò “quân sư tình yêu”

Ngoài chức năng ghép đôi, Liangpei AI còn tích hợp công cụ mang tên “AI Strategist” (Quân sư AI), có khả năng đánh giá các vấn đề trong mối quan hệ dựa trên hồ sơ người dùng và lịch sử trò chuyện.

Một nữ người dùng từng tìm đến công cụ này sau khi đối tượng được ghép đôi đột nhiên ngừng phản hồi tin nhắn.

Sau khi phân tích tình huống, AI đưa ra lời khuyên rằng ngay cả một người bận rộn cũng nên giải thích lý do vắng mặt trong vòng 3 ngày. Người phụ nữ sau đó quyết định chấm dứt mối kết nối và cuối cùng tìm được một người bạn đời phù hợp hơn.

Theo các báo cáo, Liangpei AI hiện có hơn 35.000 người đăng ký, tỷ lệ chuyển đổi khoảng 9% và đã huy động được 15 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,2 triệu USD) trong vòng gọi vốn hạt giống.

Tuy nhiên, do ứng dụng mới ra mắt, tỷ lệ ghép đôi thành công và tỷ lệ kết hôn của người dùng vẫn chưa được xác định.

Một người quan sát nhận xét: “Việc ghép đôi có sự sàng lọc của AI có thể dẫn đến những cuộc hôn nhân hòa hợp. Trải nghiệm hôn nhân tốt hơn cũng có thể giúp cải thiện tâm lý đang khá ảm đạm của xã hội hiện nay đối với chuyện tình cảm”.

Một ý kiến khác hài hước đề xuất: “Họ có thể cung cấp công cụ AI Strategist cho cả những cặp vợ chồng đã kết hôn không? Không có con cái, vợ chồng tôi thực sự cần một bên trung gian khách quan như vậy”.

Theo SCMP