Ứng dụng hẹn hò FirstDate dùng thuật toán đoạt giải Nobel làm 'ông tơ bà nguyệt' cho công chức từ 21-35 tuổi

Trang chủ của website ứng dụng hẹn hò FirstDate. Ảnh: channelnewsasia.com

Singapore đang thí điểm ứng dụng hẹn hò FirstDate do Cơ quan Công nghệ Chính phủ (GovTech) phát triển, dành riêng cho công chức độc thân từ 21 đến 35 tuổi.

Sáng kiến này xuất hiện trong bối cảnh quốc đảo đối mặt tỷ lệ sinh thấp kỷ lục khoảng 0,87 và số cuộc hôn nhân liên tục giảm, nhằm giảm “mệt mỏi quẹt” trên các nền tảng thương mại và khuyến khích các mối quan hệ nghiêm túc hơn.

Ứng dụng hẹn hò FirstDate bắt nguồn từ ý tưởng tại cuộc thi hackathon nội bộ của GovTech, nơi các nhân viên tìm cách giải quyết khó khăn khi kết nối với người mới.

Ứng dụng FirstDate hiện chỉ mở thí điểm cho công chức trong khu vực công, bao gồm người độc thân, góa hoặc ly hôn trong độ tuổi quy định.

Người dùng bắt buộc xác thực danh tính qua Singpass, hệ thống định danh số quốc gia của Singapore, nhằm đảm bảo tính xác thực và hạn chế tài khoản giả mạo.

Ảnh: scmp.com

Sau khi đăng nhập, họ hoàn thành bảng câu hỏi khá chi tiết về sở thích, thói quen sống, giá trị cá nhân, tôn giáo, độ tuổi chấp nhận, các “hard no” (dùng để chỉ một sự từ chối dứt khoát, hoàn toàn không có khả năng thay đổi hay thương lượng) và mong muốn có con trong tương lai. Thông tin này trở thành cơ sở để thuật toán đánh giá mức độ tương thích.

Điểm cốt lõi về mặt công nghệ của ứng dụng hẹn hò FirstDate nằm ở việc sử dụng thuật toán Gale-Shapley Stable Marriage.

Đây là mô hình toán học được hai nhà khoa học David Gale và Lloyd Shapley phát triển từ năm 1962, sau này được trao giải Nobel Kinh tế năm 2012.

Thuật toán Gale-Shapley Stable Marriage hoạt động theo nguyên tắc tạo ra các cặp đôi “ổn định”, nghĩa là không có hai người nào cùng thích nhau hơn người đang được ghép với mình.

Khác với hầu hết ứng dụng hẹn hò thương mại cho phép người dùng xem và “quẹt” hàng loạt hồ sơ, ứng dụng hẹn hò FirstDate chỉ đưa ra một gợi ý ghép cặp trong mỗi vòng (cycle).

Ảnh minh họa.

Người dùng nhận được điểm tương thích, mô tả ngắn và có thể kèm ghi chú cá nhân. Cả hai bên có 72 giờ để quyết định có muốn kết nối hay không. Thông tin liên lạc chỉ được chia sẻ khi cả hai cùng đồng ý, giúp bảo vệ quyền riêng tư.

Hệ thống cũng đề xuất các hoạt động gặp gỡ thực tế nhằm tạo môi trường thoải mái hơn cho buổi hẹn đầu tiên.

Ngoài ra, nền tảng không ghép cặp những người thuộc cùng một cơ quan nhà nước để tránh xung đột lợi ích tại nơi làm việc.

Về ưu điểm, việc xác thực qua Singpass mang lại độ tin cậy cao hơn so với nhiều ứng dụng thương mại, giảm rủi ro gặp phải hồ sơ ảo hoặc lừa đảo.

Cách tiếp cận “một gợi ý mỗi lần” buộc người dùng tập trung và cân nhắc kỹ hơn, thay vì bị cuốn vào vòng xoáy lựa chọn vô tận.

Ảnh: techspot.com

Thuật toán Gale-Shapley được thiết kế để tối ưu sự ổn định dựa trên nguyện vọng hai chiều, phù hợp với mục tiêu xây dựng mối quan hệ lâu dài hơn là các cuộc hẹn ngắn hạn.

Vì do cơ quan nhà nước vận hành và không đặt mục tiêu lợi nhuận, nền tảng được kỳ vọng ít bị chi phối bởi các yếu tố thương mại như quảng cáo hoặc đẩy người dùng tiêu tốn thời gian trên app.

Tuy nhiên, ứng dụng hẹn hò FirstDate cũng tồn tại những hạn chế rõ ràng. Việc giới hạn trong nhóm công chức 21-35 tuổi khiến phạm vi lựa chọn bị thu hẹp đáng kể và một số ý kiến cho rằng đây là sự can thiệp sâu của nhà nước vào đời sống cá nhân.

Thuật toán dù tối ưu về mặt lý thuyết vẫn không thể đo lường được “hóa học” giữa hai người hay sự tương hợp thực tế sau khi gặp mặt.

Bảng câu hỏi dù chi tiết nhưng vẫn mang tính chủ quan, phụ thuộc vào mức độ trung thực của người trả lời.

Ứng dụng hẹn hò FirstDate chỉ giới hạn phục vụ các công chức từ 21-35 tuổi vì đây là nhóm tuổi có khả năng cao nhất đang tích cực hẹn hò và muốn trải nghiệm dịch vụ này. Ảnh: ST FILE/straitstimes.com

Hiện tại chương trình chỉ ở giai đoạn thí điểm và GovTech chưa quyết định có mở rộng ra công chúng hay không, nên hiệu quả dài hạn vẫn chưa được kiểm chứng.

Một số người lo ngại rằng việc chính phủ tham gia lĩnh vực hẹn hò có thể tạo cảm giác “kiểm soát” hoặc áp lực xã hội không cần thiết.

Nhìn chung, ứng dụng hẹn hò FirstDate phản ánh cách tiếp cận thực dụng và dựa trên công nghệ của Singapore trong việc đối phó với thách thức nhân khẩu học.

Bằng cách kết hợp xác thực danh tính quốc gia, thuật toán toán học đoạt giải Nobel và mô hình ghép cặp hạn chế số lượng, nền tảng cố gắng tạo ra trải nghiệm khác biệt so với các ứng dụng thương mại.

Dù nhận được cả sự ủng hộ lẫn hoài nghi, sáng kiến này cho thấy chính phủ Singapore sẵn sàng thử nghiệm các giải pháp phi truyền thống để hỗ trợ người trẻ xây dựng mối quan hệ bền vững hơn trong bối cảnh xã hội đang già hóa nhanh.

(Theo scmp.com, independent.co.uk, firstdate.sandbox.gov.sg, straitstimes.com)