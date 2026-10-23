Ứng dụng GPS để nâng cao chất lượng huấn luyện tại CLB SHB Đà Nẵng

Unitree Robotics đang phát triển hệ thống cho phép robot hình người dùng AI để viết mã, chạy mô phỏng và cải thiện khả năng hoạt động. Nhà sáng lập Wang Xingxing kỳ vọng robot có thể làm việc nhà theo yêu cầu từ năm 2027, dù năm 2028 được xem là mốc thực tế hơn.