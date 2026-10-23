Ứng dụng GPS để nâng cao chất lượng huấn luyện tại CLB SHB Đà Nẵng
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc ứng dụng công nghệ vào công tác huấn luyện chuyên môn trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp đang mở ra nhiều hướng tiếp cận. Tại CLB SHB Đà Nẵng, thiết bị GPS giúp theo dõi thông số và dữ liệu vận động của cầu thủ, cung cấp thêm cơ sở để ban huấn luyện đánh giá thể lực và điều chỉnh giáo án tập luyện theo hướng khoa học hơn.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ung-dung-gps-de-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-tai-clb-shb-da-nang-post1396793.html