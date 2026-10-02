Ứng dụng giáo dục STEAM trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

TS Đặng Út Phượng trình bày, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên MN ứng dụng giáo dục STEAM trong thực hiện Chương trình giáo dục mới.

Trong 3 ngày diễn ra (từ 1 đến 3-10), cán bộ quản lý, giáo viên MN nghe Tiến sĩ Đặng Út Phượng (Trường ĐH Thủ đô Hà Nội) trình bày các chuyên đề: Tổng quan về giáo dục STEAM trong Giáo dục MN; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ MN và xây dựng dự án STEAM dựa trên văn hóa địa phương.

Thông qua đợt tập huấn này nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên MN trong việc vận dụng các cách tiếp cận giáo dục MN tiên tiến, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong giai đoạn mới.