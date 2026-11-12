Ứng dụng dữ liệu điện tử bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Học viện CSND tổ chức Tọa đàm khoa học cấp Bộ với chủ đề “Kỹ năng sử dụng dữ liệu điện tử trong hỏi cung bị can, lấy lời khai”. Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND dự và chỉ đạo tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo, cán bộ thực tiễn của công an các đơn vị, địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện CSND.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.

Tọa đàm nhằm tạo diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, cán bộ thực tiễn và chuyên gia trao đổi những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về sử dụng dữ liệu điện tử trong hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai; đồng thời tổng kết kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ trong điều tra hình sự.

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Phó Giám đốc Học viện CSND Chữ Văn Dũng nhấn mạnh, ý nghĩa của việc nghiên cứu, trao đổi những vấn đề mới đặt ra trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động điều tra hình sự.

Công an các đơn vị, địa phương và các nhà khoa học tham dự tọa đàm.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện định hướng các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung có giá trị khoa học và khả năng vận dụng trong thực tiễn; bảo đảm sự gắn kết giữa nghiên cứu lý luận, yêu cầu pháp lý và kinh nghiệm công tác. Những định hướng này góp phần làm rõ mục tiêu của tọa đàm là không chỉ trao đổi học thuật mà còn hướng tới các kiến nghị thiết thực phục vụ công tác chuyên môn và đào tạo trong lực lượng CAND.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi sáu nhóm vấn đề trọng tâm: Yêu cầu đặt ra đối với việc sử dụng dữ liệu điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của khoa học, công nghệ; những vấn đề lý luận, pháp lý liên quan đến dữ liệu điện tử và giá trị của dữ liệu điện tử trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; thực tiễn, thuận lợi, khó khăn trong ứng dụng dữ liệu điện tử; kinh nghiệm sử dụng dữ liệu điện tử trong công tác điều tra; giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng; yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chức năng với Cơ quan Cảnh sát điều tra. Các nội dung được trao đổi ở góc độ khái quát, hướng tới nâng cao nhận thức và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Với 10 tham luận của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an địa phương và Học viện CSND, tọa đàm đã cung cấp nhiều góc nhìn đa dạng, kết hợp giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Tham luận của đại diện công an các địa phương tập trung vào việc ứng dụng dữ liệu điện tử trong hoạt động điều tra. Các ý kiến từ đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an góp phần bổ sung góc nhìn chuyên môn về yêu cầu bảo đảm chất lượng dữ liệu phục vụ hoạt động điều tra.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND và các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tham luận của Học viện CSND đặt vấn đề từ yêu cầu thực tiễn công tác, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tăng cường gắn kết giữa lý luận với thực hành và chú trọng hình thành năng lực ứng dụng công nghệ cho học viên. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với công tác đào tạo cán bộ điều tra trong bối cảnh môi trường số ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự.

Các ý kiến tại tọa đàm cho thấy, việc ứng dụng dữ liệu điện tử cần được nhìn nhận trong mối quan hệ tổng thể với các nguồn thông tin, tài liệu và chứng cứ khác của vụ án; đồng thời phải đặt trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm tính khách quan, khoa học và quyền, lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng.

Cùng với yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ, việc tăng cường phối hợp giữa cơ sở đào tạo, đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương cũng có ý nghĩa quan trọng trong trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng công tác.

Tọa đàm là hoạt động khoa học thiết thực, góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng khoa học, công nghệ trong điều tra hình sự. Những ý kiến, kiến nghị tại tọa đàm sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, nghiên cứu, phục vụ công tác tham mưu, hoàn thiện nội dung hướng dẫn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng CAND.

Thông qua hoạt động này, Học viện CSND tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND; chủ động gắn kết hoạt động khoa học với yêu cầu thực tiễn, tăng cường phối hợp với các công an các đơn vị, địa phương và từng bước đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ CAND bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và năng lực thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.