Chiều 23/1, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Ứng dụng điều tra số (Digital Investigation) trong điều tra vụ án hình sự”. Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; công an các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các học viện, trường CAND; các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ thực tiễn trong lĩnh vực điều tra hình sự, kỹ thuật hình sự, an ninh mạng và công nghệ thông tin.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng ứng dụng điều tra số trong điều tra vụ án hình sự; thực trạng ứng dụng điều tra số trong hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản, phân tích, khai thác và sử dụng dữ liệu điện tử; thực trạng tổ chức lực lượng, nguồn nhân lực, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm. Kinh nghiệm khai thác dữ liệu từ thiết bị điện tử di động, hệ thống mạng, môi trường Internet, camera giám sát, dữ liệu viễn thông, thông tin nguồn mở, tài khoản giao dịch và các nền tảng dịch vụ số là những nội dung có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác điều tra.

Tại hội thảo, 11 tham luận được trình bày tập trung vào những vấn đề lý luận, pháp lý, nghiệp vụ và kinh nghiệm ứng dụng điều tra số trong các loại tội phạm, lĩnh vực công tác khác nhau.

Đại tá, PGS.TS Lê Quang Toàn, Trưởng khoa Nghiệp vụ điều tra hình sự, Học viện CSND dân phát biểu đề dẫn và trình bày tham luận tại hội thảo.

Các tham luận đã nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm của một số quốc gia và tổ chức thực thi pháp luật quốc tế như: Hoa Kỳ, Singapore, Anh, Hà Lan, Hàn Quốc, FBI, Europol và INTERPOL trong tổ chức lực lượng điều tra số; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu; phát triển phòng thí nghiệm điều tra số; bảo quản chứng cứ điện tử; ứng dụng khoa học, công nghệ và các nền tảng số trong điều tra hình sự.

Thông qua hội thảo, Học viện CSND tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; công an các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện lý luận, xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, học liệu và các mô hình huấn luyện thực hành điều tra số; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo diễn ra tại Học viện CSND chiều 23/11.

Hội thảo khoa học cấp Bộ “Ứng dụng điều tra số (Digital Investigation) trong điều tra vụ án hình sự” là diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, nhà khoa học và cán bộ thực tiễn trao đổi, làm rõ những vấn đề mới đang đặt ra trong hoạt động điều tra hình sự trước tác động của chuyển đổi số và sự phát triển của khoa học, công nghệ.

Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng luận, báo cáo kiến nghị, đề xuất phục vụ công tác tham mưu lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng trong hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật, quy trình nghiệp vụ và các điều kiện bảo đảm phát triển điều tra số trong CAND. Qua đó, góp phần phát triển lý luận điều tra hình sự hiện đại, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ, chủ động thích ứng với những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.