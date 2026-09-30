Ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc học, VNeID chống tội phạm giả mạo

Ngày 30/9, trong khuôn khổ Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Cục C06 Bộ Công an đã chủ trì tổ chức triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với thực thi pháp luật và đấu tranh với tội phạm.

Các đại biểu xem triển lãm giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với thực thi pháp luật và đấu tranh với tội phạm.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN đã tham quan không gian triển lãm.

Tại đây, các đại biểu được giới thiệu một số sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ tiêu biểu phục vụ xác minh danh tính, bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm.

Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết, đơn vị có vai trò kết nối, định hướng và dẫn dắt các đơn vị nghiên cứu, phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư.

Những giải pháp công nghệ này gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cục C06 và các đơn vị đã cung cấp bốn nhóm giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư. Trong đó có các thiết bị an ninh như: xác minh di động, thu nhận vân tay, đầu đọc thẻ căn cước, Trạm Cảnh sát thông minh, camera giám sát bằng AI...

Nhiều sản phẩm hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật, giúp xác minh nhanh danh tính, thu nhận sinh trắc học, giám sát địa bàn và xử lý tình huống tại hiện trường cũng được giới thiệu.

Đáng chú ý, các giải pháp công nghệ ứng dụng sinh trắc học đa phương thức, nhận diện khuôn mặt, định danh số, xác thực di động, căn cước và VNeID cũng được chú ý.

Cục C06 khẳng định, những thiết bị này hỗ trợ xác thực phục vụ ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ công và các hệ thống nghiệp vụ, góp phần bảo đảm đúng người, đúng danh tính, hạn chế giả mạo, gian lận và các hành vi lợi dụng danh tính giả để phạm tội.

Nhiều sản phẩm thiết bị an ninh tích hợp AI hỗ trợ lực lượng chức năng làm việc.

Các đơn vị cũng đang ứng dụng giải pháp bảo mật tập trung vào bảo mật hạ tầng, giúp bảo vệ dữ liệu, giám sát an ninh mạng, bảo vệ hệ thống định danh, xác thực và phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ tấn công, rò rỉ dữ liệu.

Cũng tại triển lãm, cơ quan chức năng giới thiệu nhóm tự động hóa và robot (như robot mặt đất, robot hình người, robot trinh sát tuần tra...) tích hợp AI, camera, cảm biến và điều khiển từ xa.

Theo Cục C06, triển lãm sẽ thúc đẩy việc kết nối yêu cầu nghiệp vụ với năng lực công nghệ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đây cũng là dịp giới thiệu với các đại biểu ASEAN những kết quả, hướng tiếp cận và khả năng ứng dụng công nghệ của Việt Nam trong nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm.