Ứng dụng công nghệ vi sinh trong mô hình nuôi tôm sú kết hợp cua ít thay nước

Mô hình được triển khai thực nghiệm tại hộ ông Trần Đông Triều, ấp Hàm Rồng, xã Năm Căn, trên diện tích 1 ha, cùng với sự tham gia của 20 nông dân địa phương. Trong khuôn khổ lớp học, bà con được tập huấn 6 chuyên đề, tập trung vào kỹ thuật cải tạo vuông nuôi, ủ - sử dụng chế phẩm vi sinh, chọn và thả giống, quản lý môi trường nước, chăm sóc sức khoẻ tôm, cua và phòng bệnh tổng hợp.

Điểm nổi bật của mô hình là áp dụng quy trình nuôi ít thay nước. Thay vì thường xuyên tháo nước cũ, lấy nước mới vào vuông, hộ nuôi chủ động duy trì chất lượng nước bằng cách định kỳ bổ sung chế phẩm vi sinh. Phương pháp này giúp phân huỷ chất hữu cơ, hạn chế tích tụ bùn đáy, đồng thời góp phần ổn định màu nước và các chỉ số môi trường như độ pH, độ kiềm, tạo điều kiện thuận lợi cho tôm, cua sinh trưởng.

Cán bộ khuyến nông tỉnh Cà Mau cùng ông Trần Đông Triều kiểm tra tôm nuôi tại mô hình thực nghiệm.

Ông Trần Đông Triều chia sẻ: “Đầu tháng 6, tôi bắt đầu thả giống với 20.000 con tôm sú gia hoá và 2.000 con cua. Ngoài ra, tôi còn được hỗ trợ về kỹ thuật nuôi và khoảng 70% chi phí phân, men vi sinh. Sau 4 tháng nuôi, tôm đạt khoảng 40 con/kg, cua đạt trọng lượng từ 200-300 g/con. Trong thời gian tới, tôi có thể tự thực hiện và áp dụng mô hình sản xuất này”.

Bà Nguyễn Kiều Diễm, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau, cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai điểm thực hành, hộ ông Trần Đông Triều cơ bản tuân thủ quy trình kỹ thuật, sử dụng men vi sinh, vôi và khoáng định kỳ. Qua theo dõi, tôm và cua sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống được đánh giá cao.

Cán bộ khuyến nông tỉnh Cà Mau cùng ông Trần Đông Triều kiểm tra chất lượng cua nuôi trong vuông.

Qua hơn 3 tháng thực hiện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau phối hợp với địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả lớp học hiện trường. Tại thời điểm tổng kết, tôm và cua đang được hộ nuôi tiến hành thu tỉa.

Theo ước tính, tổng sản lượng thu hoạch của mô hình có thể đạt khoảng 220 kg tôm sú và 120 kg cua, doanh thu dự kiến 66 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí tạm tính khoảng 22 triệu, lợi nhuận ước đạt 44 triệu đồng. Đây là số liệu ước tính ban đầu và sẽ được cập nhật sau khi hoàn tất các đợt thu hoạch còn lại.

Cán bộ khuyến nông và nông dân tham gia tổng kết, đánh giá kết quả lớp học hiện trường nuôi tôm sú kết hợp cua tại xã Năm Căn.

Bà Nguyễn Kiều Diễm cho biết thêm, kết quả bước đầu cho thấy việc ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú kết hợp cua có triển vọng phát triển tại địa phương. Phương pháp nuôi ít thay nước, hay còn gọi là "nuôi nước đứng" có ứng dụng vi sinh, cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá để xác định mức độ phù hợp với điều kiện nguồn nước và thực tế sản xuất tại xã Năm Căn. Qua lớp học hiện trường, ngành chuyên môn kỳ vọng người dân có thể chủ động áp dụng kỹ thuật, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Không chỉ ghi nhận hiệu quả kinh tế bước đầu, lớp học hiện trường còn tạo điều kiện để nông dân trực tiếp thực hành, trao đổi kinh nghiệm và vận dụng kiến thức khoa học vào sản xuất. Việc giảm tần suất thay nước có thể giúp tiết kiệm chi phí, công sức, đồng thời hỗ trợ người nuôi chủ động hơn trong quản lý môi trường và chăm sóc vật nuôi.

Cán bộ khuyến nông tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và ông Trần Đông Triều kiểm tra, đánh giá tình trạng sinh trưởng của tôm, cua tại mô hình.

Từ những kết quả ban đầu, mô hình nuôi tôm sú kết hợp cua ít thay nước ứng dụng công nghệ vi sinh sẽ tiếp tục được ngành chuyên môn theo dõi, đánh giá và hoàn thiện quy trình kỹ thuật. Đây là cơ sở để xem xét khả năng nhân rộng tại những hộ có điều kiện phù hợp, góp phần phát triển nghề nuôi tôm sú kết hợp cua theo hướng hiệu quả, an toàn và bền vững./.