Ứng dụng công nghệ vào tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Từ đầu năm đến giữa tháng 9/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền tập trung, thu hút hơn 3.775 người tham gia tại các địa bàn trọng điểm như phường Nam Triệu, Đồ Sơn…

Đại diện các đơn vị phối hợp trao quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình tuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản ở đặc khu Cát Hải. Ảnh: Đông Hải

Nội dung tập trung vào các quy định về phòng, chống khai thác IUU; giải đáp vướng mắc về thủ tục hành chính, ghi chép nhật ký khai thác và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến tàu cá, khu neo đậu, bến bãi để tuyên truyền, vận động ngư dân, nắm tình hình vươn khơi và phát hơn 7.500 tờ rơi, tờ gấp có nội dung cô đọng, trực quan, dễ hiểu. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở cũng được sử dụng để phổ biến các quy định pháp luật đến người dân.

Trong ứng dụng công nghệ thông tin, đơn vị triển khai mô hình "QR kép - cẩm nang phòng, chống khai thác IUU và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm". Mô hình được thiết kế nhỏ gọn, dễ nhận biết, dễ sử dụng, với vật liệu phù hợp điều kiện thời tiết ven biển; đã được lắp đặt tại 11 địa điểm gồm bến cá, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, khu neo đậu tránh trú bão và những nơi có đông ngư dân, phương tiện thường xuyên hoạt động. Đồng thời, đơn vị cấp phát hàng nghìn mã dán cho ngư dân.

Trong đó, có mã QR cung cấp cẩm nang số về phòng, chống khai thác IUU; các quy định được thể hiện bằng video ngắn, đồ họa thông tin và tài liệu trực quan. Ngư dân sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet để tra cứu, chủ động tìm hiểu quy định trong quá trình khai thác thủy sản.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng tuyên truyền các quy định pháp luật về khai thác thủy sản cho ngư dân. Ảnh: Đông Hải

Mã QR còn là kênh tiếp nhận phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và những vi phạm khác tại khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. Từ khi triển khai, hệ thống ghi nhận hàng nghìn lượt tra cứu và hàng chục tin báo, hỗ trợ lực lượng Biên phòng nắm tình hình, xử lý vụ việc từ cơ sở, đồng thời tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu.

Tại các bến cá, cán bộ Biên phòng trực tiếp hướng dẫn ngư dân quét mã, giải thích những nội dung còn vướng mắc và giới thiệu cách gửi phản ánh, khuyến khích người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Cùng với tuyên truyền, các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng và giám sát tàu cá xuất, nhập bến; kiên quyết không giải quyết thủ tục xuất bến đối với phương tiện không đủ điều kiện ra khơi.

Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp, ứng dụng công nghệ với kiểm tra, kiểm soát góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của ngư dân, giữ vững an ninh, trật tự trên biển và cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu.