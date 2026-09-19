Ứng dụng công nghệ và giữ vững rừng từ cơ sở

PV: Thưa ông, ông có thể chia sẻ tổng quan về quy mô diện tích rừng mà BQL RPH Đà Nẵng đang đảm nhận, cũng như những áp lực lớn đối với đơn vị hiện nay?

Ông Võ Hùng Nhân (thứ ba từ phải sang) thăm, tặng quà lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Ông Võ Hùng Nhân: Hiện nay, Ban được giao quản lý, bảo vệ một diện tích rừng và đất lâm nghiệp rất rộng lớn, lên tới hơn 395.000 ha. Đây là “lá phổi xanh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phòng hộ, điều tiết nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu cho toàn thành phố.

Áp lực lớn nhất đối với chúng tôi là diện tích địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp, giáp ranh nhiều địa phương. Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Ban luôn ứng trực 24/7, nỗ lực bám sát địa bàn để giữ vững từng mảng xanh.

PV: Trong giai đoạn cao điểm mùa khô vừa qua, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài đã gây ra nhiều rủi ro. Ban đã triển khai những giải pháp gì để bảo vệ an toàn cho diện tích rừng được giao?

Ông Võ Hùng Nhân: Giai đoạn cao điểm mùa khô vừa qua thực sự là một thử thách lớn. Nhờ chủ động xây dựng phương án từ sớm, từ xa, Ban đã làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Chúng tôi đã duy trì nghiêm túc chế độ trực 24/24 giờ tại các trạm, phòng, ban chức năng; tăng cường tuần tra tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Song song với PCCCR, Ban đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn đa dạng sinh học, khoanh nuôi phục hồi và trồng mới rừng. Việc phục hồi, gia tăng diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng không chỉ nâng cao độ che phủ mà còn củng cố khả năng tự bảo vệ của hệ sinh thái trước các tác động bất lợi của thiên nhiên.

Nhờ việc tuần tra, bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên nên rừng phòng hộ tại Đà Nẵng ngày càng phát triển.

PV: Được biết, chuyển đổi số đang là điểm sáng trong hoạt động của Ban. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành thời gian qua?

Ông Võ Hùng Nhân: Đúng vậy. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp then chốt giúp tối ưu hóa bộ máy làm việc trên diện tích quản lý rộng lớn. Thời gian qua, Ban đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong công tác quản lý, điều hành.

Chúng tôi khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điện tử, thư điện tử công vụ, chữ ký số và mạng nội bộ để tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, trao đổi thông tin kịp thời giữa các phòng chuyên môn và các trạm trực thuộc. Việc số hóa này giúp công tác chỉ đạo điều hành diễn ra nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tuần tra, kiểm soát lâm phận.

PV: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng bằng công nghệ, Ban có chiến lược chuyển đổi số cụ thể nào trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Võ Hùng Nhân: Trong thời gian tới, Ban tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện hơn nữa. Trọng tâm là tăng cường ứng dụng các phần mềm quản lý rừng hiện đại, bản đồ số, ảnh vệ tinh để theo dõi diễn biến rừng và phát hiện sớm các biến động trên thực địa.

Cùng với đó, chúng tôi sẽ chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại và tổ chức các đợt tập huấn định kỳ nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ viên chức, người lao động. Mục tiêu là giúp mỗi cán bộ lâm nghiệp đều làm chủ được công nghệ trong công tác tuần tra, giám sát rừng.

PV: Hiện nay, thành phố đang bước vào mùa mưa lũ với nhiều nguy cơ thiên tai. Ban sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào để bảo vệ rừng và giữ vững an ninh lâm phận trong giai đoạn này?

Ông Võ Hùng Nhân: Trong thời gian tới, đặc biệt là trong cao điểm mùa mưa lũ năm nay, Ban tiếp tục tập trung tổ chức quản lý, bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao trên toàn bộ diện tích rừng tự nhiên thuộc lâm phận quản lý.

Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh và những nơi có nguy cơ cao xảy ra vi phạm lâm luật; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Đặc biệt, Ban sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, hạt kiểm lâm, lực lượng Công an và các đơn vị liên quan để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và xử lý nghiêm các vi phạm, quyết tâm giữ vững sự bình yên cho rừng phòng hộ Đà Nẵng.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!