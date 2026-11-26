Trung tâm Khuyến nông quốc gia hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ vào trồng cây chè. (Ảnh BẢO HÂN)

Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, hiện nay ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần tổ chức sản xuất hiệu quả hơn, quản lý được chất lượng và nguồn gốc, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm sinh kế bền vững cho người sản xuất.

Vì vậy, công nghệ và chuyển đổi số là một trong những điều kiện quan trọng để đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, quản trị vùng nguyên liệu, phát triển các chuỗi liên kết, giúp giảm chi phí, kiểm soát chất lượng, tổ chức được nguồn cung và bán được sản phẩm giá trị cao hơn.

Hiện nay, trong tổ chức sản xuất, nhiều địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã bước đầu ứng dụng phần mềm quản lý trang trại, nhật ký sản xuất điện tử, hệ thống tưới tiết kiệm, cảm biến độ ẩm, thiết bị giám sát môi trường, dự báo thời tiết và quản lý sâu bệnh. Một số cơ sở đã sử dụng nền tảng số để quản lý thành viên, kế hoạch sản xuất, vật tư đầu vào, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, một số vùng nguyên liệu đã được tổ chức theo ngành hàng, có sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Việc xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, lập bản đồ vùng sản xuất, quản lý quy trình và truy xuất nguồn gốc góp phần nâng cao nhận thức về sản xuất có kiểm soát. Hơn nữa, nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ nông dân hình thành, từng bước chuyển từ mua bán thời vụ sang ký hợp tiêu thụ. Một số doanh nghiệp sử dụng nền tảng số để dự báo nhu cầu, quản lý đơn hàng, theo dõi lô hàng và chăm sóc khách hàng; hợp tác xã sử dụng kênh trực tuyến để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận người mua.

Còn theo Cục Chuyển đổi số, hiện nay các thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi cung ứng. Trước yêu cầu đó, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói không chỉ phục vụ quản lý nhà nước hoặc điều kiện xuất khẩu mà còn là công cụ quản trị vùng nguyên liệu, kết nối dữ liệu sản xuất với sơ chế, đóng gói, lưu thông và tiêu thụ. Đến nay, công tác quản lý mã số tại nhiều địa phương đã được quan tâm bằng việc hướng dẫn lập hồ sơ, kiểm tra, duy trì mã số. Một số nơi đã ứng dụng bản đồ số, GPS, biểu mẫu điện tử, nhật ký sản xuất, mã QR và phần mềm quản lý vùng nguyên liệu.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số còn những “điểm nghẽn” như: Nhận thức về chuyển đổi số chưa đồng đều, một bộ phận chủ thể vẫn xem đây là nhiệm vụ công nghệ thông tin hoặc hoạt động phong trào, chưa coi đó là đổi mới mô hình quản trị và kinh doanh. Bên cạnh đó, dữ liệu nền còn phân tán, thiếu chuẩn dùng chung, chưa xác định rõ cơ quan hoặc chủ thể chịu trách nhiệm cập nhật và khai thác.

Mặt khác, nguồn lực đầu tư hạn chế, nhất là đối với hộ, hợp tác xã quy mô nhỏ và người dân vùng sâu, xa; thiếu nhân lực có khả năng kết hợp kiến thức nông nghiệp, kinh tế, thị trường và kỹ năng số; nhiều nền tảng công nghệ số chưa tương thích, khó kết nối hoặc phát sinh chi phí duy trì; cơ chế chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu và phân định quyền truy cập chưa được làm rõ trong một số mô hình liên kết sản xuất.

Để thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, tại tọa đàm nhiều ý kiến cho rằng thời gian tới cần rà soát, xác định rõ vùng nguyên liệu theo ngành hàng và lợi thế sinh thái. Việc số hóa bản đồ cần dựa trên hồ sơ địa chính, dữ liệu chuyên ngành và xác minh thực địa; không sử dụng bản đồ hoặc tọa độ thiếu kiểm chứng làm căn cứ duy nhất cho các quyết định quản lý; khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, điều phối lịch thu hoạch, phân loại chất lượng và kiểm soát tồn kho.

Đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, cần chuyển trọng tâm từ “được cấp mã” sang “quản lý và duy trì điều kiện”. Cần có lịch kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể vùng trồng; kịp thời cập nhật thông tin, khắc phục sai sót và cảnh báo nguy cơ vi phạm. Mặt khác cần hỗ trợ hợp tác xã xây dựng cơ sở dữ liệu thành viên, quản lý diện tích, mùa vụ, vật tư, sản lượng và tổng hợp nhu cầu đầu vào, lập kế hoạch thu hoạch, giao hàng.

Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế cập nhật, phân tích và chia sẻ thông tin thị trường theo ngành hàng, bao gồm nhu cầu, tiêu chuẩn, giá cả, mùa vụ, quy định nhập khẩu, xu hướng tiêu dùng và yêu cầu của từng phân khúc. Thông tin cần được chuyển hóa thành khuyến nghị dễ hiểu để hợp tác xã và người dân có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất.