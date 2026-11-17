Giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ứng dụng thiết bị công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Đưa công nghệ đến trường học vùng khó

Buôn Đôn là xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, có diện tích tự nhiên hơn 111.000ha, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông tại nhiều khu vực còn khó khăn. Trong điều kiện đó, việc đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn khang trang, hiện đại cùng hệ thống thiết bị dạy học đồng bộ đã mở thêm cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh vùng biên giới. Năm học 2026-2027, trường có 41 lớp với 1.120 học sinh, trong đó 941 em là học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 84%. Tại các lớp học, bảng tương tác và màn hình cảm ứng đang trở thành công cụ học tập được nhiều học sinh yêu thích. Thay vì chỉ quan sát bảng viết truyền thống, các em có thể trực tiếp chạm, viết, làm bài tập và tham gia các hoạt động tương tác.

Em Trần Hoàng Anh Khoa, học sinh lớp 6A thông tin, những bài giảng được trình chiếu trên màn hình lớn, hình ảnh trực quan giúp em dễ hiểu bài và có thêm hứng thú đến trường. Em mong muốn cùng các bạn đoàn kết, chăm chỉ học tập để đạt được ước mơ.

Theo cô Lê Nguyễn Phương Minh, giáo viên môn Tiếng Anh, ngay từ khi tiếp cận thiết bị mới, học sinh rất hào hứng, thích được lên bảng thao tác. Giáo viên hướng dẫn các em sử dụng thiết bị đúng cách, khai thác các tính năng để tổ chức câu đố, bài tập tương tác, trình chiếu video minh họa, giúp bài học trực quan và sinh động hơn.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk chăm chú học bài.

Tại xã Ea Rốk, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, chuyển đổi số được triển khai với những cách làm phù hợp. Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk có hơn 500 học sinh, trên 90% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong các tiết học, giáo viên chủ động sử dụng tivi, hình ảnh, video và các phần mềm hỗ trợ để truyền tải kiến thức, tạo hứng thú cho học sinh.

Cô Trần Thị Xuyên, giáo viên nhà trường cho biết, bản thân luôn cố gắng đưa công nghệ vào giảng dạy, sử dụng các nền tảng như Canva, PowerPoint... hỗ trợ xây dựng bài giảng, trò chơi tương tác và học liệu trực quan để tạo hứng thú cho học sinh. Với đặc thù phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, việc sử dụng hình ảnh, video sinh động giúp các em dễ hình dung, tiếp thu kiến thức tốt hơn và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp.

Cô giáo H'Ben H'ra chia sẻ, việc soạn giảng và ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn không ít khó khăn. Tuy nhiên, cô luôn chủ động học hỏi đồng nghiệp và tìm hiểu các công cụ để thiết kế hình ảnh, video, tạo giọng nói minh họa cho bài học. Đối với những học sinh còn hạn chế tiếng phổ thông, giáo viên phải giảng giải chậm, kết hợp sử dụng tiếng mẹ đẻ để giúp các em hiểu nội dung bài học.

Theo ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk, cơ sở vật chất phục vụ dạy học của trường đã được đầu tư tương đối khang trang, đồng bộ. Tuy nhiên, thiết bị phục vụ công tác quản lý, hành chính như máy vi tính, máy in, máy photocopy tại các phòng chức năng vẫn chưa được trang bị đầy đủ, gây khó khăn trong xử lý công việc và triển khai chuyển đổi số. Nhà trường cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số; tận dụng tivi, hệ thống âm thanh tại lớp học để phục vụ giảng dạy, đồng thời khuyến khích giáo viên chủ động đầu tư máy tính cá nhân. Qua thực tế triển khai, việc ứng dụng công nghệ giúp bài giảng có thêm hình ảnh, mô hình trực quan, tạo điều kiện để học sinh tích cực phát biểu, tham gia hoạt động nhóm và xây dựng bài.

Xây dựng nền tảng dữ liệu, hướng tới giáo dục thông minh

Ngành Giáo dục Đắk Lắk đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, đến nay, 100% cơ sở giáo dục ở Đắk Lắk được kết nối Internet cáp quang; 100% giáo viên được cấp chữ ký số cá nhân; hơn 541.000 học sinh, học viên đã được tạo lập và kết nối Học bạ số, đạt 92,8%. Toàn bộ thủ tục tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 và lớp 10 được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống quản lý tuyển sinh tập trung của tỉnh. Hơn 80% trường học ứng dụng AI có kiểm soát trong quản trị và giảng dạy...

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng, giáo viên phải chủ động nghiên cứu, làm chủ thiết bị và các phần mềm hỗ trợ dạy học. Việc sử dụng thiết bị phải gắn với kế hoạch giảng dạy, đặc biệt là các thiết bị thí nghiệm, bảo đảm học sinh được trực tiếp trải nghiệm và khai thác hiệu quả.

Một nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giáo dục. Ngành Giáo dục Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa văn bằng, chứng chỉ và học bạ từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông của người dân có năm sinh từ 1970 trở về sau; số hóa dữ liệu trẻ mầm non từ 3-5 tuổi để phục vụ công tác quản lý và triển khai chính sách hỗ trợ giai đoạn 2027-2030.

Trên nền tảng dữ liệu này, Đắk Lắk xây dựng kế hoạch chuyển đổi số toàn diện ngành Giáo dục với 8 nhóm nhiệm vụ, 10 dự án, tập trung vào 3 lĩnh vực: hạ tầng, dạy học và quản trị. Các dự án trọng tâm gồm đầu tư phòng học ngoại ngữ, STEM/STEAM, phòng tin học; nâng cấp phòng máy đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới tổ chức thi trên máy tính; xây dựng hệ thống điều hành giáo dục thông minh, ứng dụng AI và tăng cường an toàn thông tin trường học... Ngành triển khai số hóa hồ sơ giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại 102 xã, phường. Tổng kinh phí thực hiện 10 dự án đến năm 2030 dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng, song song với đầu tư hạ tầng, công tác tập huấn, nâng cao năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên được chú trọng.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk hào hứng sử dụng bảng tương tác và màn hình cảm ứng trong giờ học.

Theo ông Lưu Tiến Quang, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là quá trình tái cấu trúc toàn bộ hoạt động dạy và học, đặc biệt là dựa trên dữ liệu (dữ liệu về học sinh, cơ sở vật chất và các nguồn tài nguyên...). Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đề nghị, năm học 2026-2027, ngành Giáo dục chuyển mạnh từ đổi mới phương thức sang tạo ra kết quả cụ thể, lấy chất lượng thực chất và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo. Các bên liên quan cần tạo đột phá về chuyển đổi số, đổi mới quản trị; bảo đảm dữ liệu phục vụ thiết thực công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng giáo dục; ứng dụng AI an toàn, hiệu quả, chuyển từ quản lý bằng hồ sơ, báo cáo sang quản trị bằng dữ liệu và kết quả, giảm các hoạt động hành chính trung gian để dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn, giáo viên và học sinh.

Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản lý và dạy học tại Đắk Lắk. Đây cũng là nền tảng để thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các vùng miền, tạo cơ hội học tập bình đẳng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.