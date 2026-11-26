Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là đổi mới phương pháp thực hiện theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Đây là bước chuyển cần thiết từ cách làm truyền thống sang tổ chức, thực hiện dựa trên dữ liệu, công nghệ và kết nối liên ngành.

Từ đầu tháng 10-2026, Hệ thống Quản lý tiến độ chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai rộng rãi trên địa bàn các tỉnh và Quân khu. Các văn bản chỉ đạo được cập nhật kịp thời cùng với các hoạt động thông tin tuyên truyền, báo cáo tiến độ nhiệm vụ hàng ngày và kết quả lũy kế từ đầu chiến dịch.

Theo đồng chí Hoàng Quốc Trung, Trưởng Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh, thông qua việc cập nhật thông tin hằng ngày, cơ quan chuyên môn nắm được tiến độ từng địa phương, từng tổ, đội ở cơ sở, từ đó kịp thời chỉ đạo để khoanh vùng khu vực trọng điểm, tránh chồng chéo hay bỏ sót địa bàn. Đồng thời, nguồn dữ liệu được chuẩn hóa, lưu trữ tập trung trên hệ thống còn tạo cơ sở khoa học vững chắc phục vụ công tác đối chiếu thông tin, nâng cao hiệu quả xác minh, kết luận địa bàn và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất, tính đến ngày 23-11-2026, ngày thứ 253 của chiến dịch, diện tích tìm kiếm trên địa bàn tỉnh đạt 4.216 ha; khối lượng đào bới đạt 51.614 m3, diện tích làm sạch đã tổ chức tìm kiếm, quy tập đạt 2.471,89 ha. Từ đầu chiến dịch đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 94 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đã tiến hành khảo sát, xác minh được 90 thông tin.

Cùng với việc quản lý tiến độ trên hệ thống số, việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học và giám định ADN cũng được triển khai quyết liệt. Đến nay, tỉnh đã bàn giao 15 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 12 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội và 1 mẫu đang bảo quản tạm thời tại Trung tâm Pháp y tỉnh.

Đối với công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, toàn tỉnh đã cập nhật trên 5.600 thông tin thân nhân theo dòng họ mẹ, lập danh sách đăng ký thu nhận mẫu ADN cho trên 4.000 thân nhân.

Đến nay, toàn tỉnh thu nhận được 4.245/4.256 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân, đạt tỷ lệ 99,74%; đồng thời thực hiện tích hợp thông tin sinh trắc học ADN đã thu nhận vào thiết bị chuyên dụng của Công an tỉnh theo đúng quy trình.

Từ sự chỉ đạo sát sao và quản trị dữ liệu đồng bộ trên hệ thống, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực. Từ đầu Chiến dịch đến nay, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 340 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 74 mộ đơn, 19 mộ tập thể. Tỉnh đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 144 hài cốt liệt sĩ; bàn giao cho các địa phương tổ chức an táng 6 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính theo nguyện vọng của thân nhân. Hiện vẫn còn 190 hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản tại Nhà quàn, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh. Dự kiến, lễ truy điệu và an táng được tổ chức vào tuần 1 tháng 12-2026.

Trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, chuẩn hóa hồ sơ mộ liệt sĩ, mộ tập thể. Trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ xác minh, tiến tới hoàn thành kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp xã, phường và cấp tỉnh khi có hướng dẫn của cấp trên, tạo căn cứ khoa học đồng bộ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập lâu dài.