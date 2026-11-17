Học sinh nắm bắt kiến thức dễ dàng hơn khi có sự hỗ trợ của các thiết bị dạy học hiện đại và bài giảng điện tử.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Chiềng Sinh, phường Chiềng Sinh có 27 lớp với 1.259 học sinh. Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc và quản lý chuyên môn, từng bước xây dựng quy trình làm việc thống nhất trên môi trường số.

Hiện nay, nhà trường sử dụng hệ thống VNPT iOffice để tiếp nhận, xử lý, theo dõi và quản lý văn bản điện tử. Việc luân chuyển thông tin trên hệ thống giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc, thuận tiện trong tra cứu, đôn đốc và lưu trữ hồ sơ. Trang thông tin điện tử của trường cũng được duy trì, thường xuyên cập nhật thông báo tuyển sinh, hướng dẫn thủ tục chuyển trường, các văn bản và tin tức hoạt động, giúp học sinh, phụ huynh dễ dàng tiếp cận thông tin.

Trong quản lý chuyên môn, nhà trường xây dựng các bảng tính Excel có tính liên thông giữa cá nhân, tổ chuyên môn và cấp trường, phục vụ theo dõi khối lượng giảng dạy, tổng hợp số tiết, đối chiếu định mức, xác định số giờ dạy thừa, thiếu. Nhà trường cũng nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá, xếp loại viên chức trên nền tảng SharePoint và Power Automate, nhằm nâng cao tính thống nhất, minh bạch trong quản lý. Hệ thống hiện được cấu hình, kiểm thử và hoàn thiện trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Giờ học của thầy và trò Trường THPT Chiềng Sinh.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Chiềng Sinh, cho biết: Nhà trường xác định chuyển đổi số phải gắn với đổi mới phương thức làm việc và nâng cao năng lực đội ngũ. Vì vậy, công tác bồi dưỡng được chuyển từ tập huấn một lần sang hướng dẫn, thực hành, hỗ trợ, chia sẻ và nhân rộng, giúp giáo viên từng bước đưa công nghệ vào công việc hằng ngày.

Tại Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tô Hiệu, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ đầu tư hạ tầng đến ứng dụng công nghệ trong quản lý và dạy học. Hệ thống Internet, Wifi được phủ sóng các phòng học, phòng làm việc và phòng chức năng; máy tính, bảng tương tác, tivi kết nối Internet được đầu tư, nâng cấp. Nhà trường sử dụng phần mềm SMAS để quản lý lớp học, dữ liệu học sinh, giáo viên; từng bước số hóa hồ sơ, sổ sách, duy trì các kênh liên lạc trực tuyến với phụ huynh. Đồng thời, 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn thí điểm nội dung giáo dục AI, tạo nền tảng triển khai các hoạt động giáo dục gắn với công nghệ mới.

Bà Đoàn Minh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, cho biết: Nhà trường xác định đầu tư hạ tầng và nâng cao năng lực số cho đội ngũ là những điều kiện quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, trường từng bước khai thác các nền tảng công nghệ trong quản trị, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường kết nối với phụ huynh; đồng thời nghiên cứu ứng dụng AI phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng giáo dục.

Các em học sinh nghiên cứu, cập nhật kiến thức tại thư viện trường học.

Không chỉ ở từng nhà trường, chuyển đổi số đang được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai trên diện rộng, gắn với đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ trong dạy học và quản trị. Theo kết quả đánh giá, cấp mầm non có 98 trường đạt mức 2, 128 trường đạt mức 3. Ở các cấp tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, lĩnh vực quản trị có 3 trường đạt mức 1, 214 trường đạt mức 2 và 161 trường đạt mức 3.

Cùng với đó, công tác số hóa dữ liệu được đẩy mạnh. Toàn ngành đã số hóa 23.317 văn bằng, chứng chỉ giai đoạn 2000-2026, đạt 100% theo thống kê; dữ liệu bằng tốt nghiệp THPT từ năm 2018 đến năm 2025 đã được cập nhật lên hệ thống. App Edu Sơn La tiếp tục được triển khai tại 56 đơn vị trực thuộc; công tác hướng dẫn kết nối họp trực tuyến được thực hiện tại 75 xã, phường, góp phần mở rộng khả năng trao đổi thông tin và phối hợp trong quản lý, điều hành.

Bà Lê Thùy Dung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Ngành thường xuyên rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu, duy trì kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh và các hệ thống thông tin chuyên ngành. Đồng thời, định kỳ cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu mở của tỉnh, phục vụ công tác quản lý, điều hành, tăng tính công khai, minh bạch trong khai thác thông tin.

Từ thực tiễn cho thấy, ứng dụng công nghệ đang từng bước thay đổi phương thức quản trị trường học, giúp thông tin được xử lý chính xác, kịp thời, giảm thời gian và áp lực công việc hành chính. Để chuyển đổi số phát huy hiệu quả bền vững, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chú trọng hoàn thiện hạ tầng, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao năng lực số và bảo đảm an toàn thông tin. Đây là những nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.