Ứng dụng công nghệ trong ngành Y tế

Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chăm sóc, điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tìm hiểu thực tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiệu quả việc ứng dụng KHCN thể hiện rõ qua năng lực làm chủ kỹ thuật chuyên sâu gắn với chuyển đổi số trong quản lý, khám và điều trị. Bệnh viện đã làm chủ hơn 70% danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng đặc biệt, thực hiện 100% kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu được triển khai thường quy, giúp người bệnh được điều trị ngay tại tỉnh thay vì phải chuyển lên tuyến Trung ương. Cùng với đó, bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS), quản lý, điều hành theo mô hình bệnh viện thông minh. Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Trung tâm xét nghiệm đạt ISO 15189:2022. Việc số hóa từ tiếp đón, quản lý hồ sơ đến chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh giúp giảm thời gian chờ đợi, thủ tục hành chính; đồng thời hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ khai thác dữ liệu nhanh, chính xác trong quyết định điều trị.

Từ thực tiễn cho thấy, KHCN đã trở thành nền tảng cốt lõi và một phần không thể tách rời của năng lực y tế. Khi dữ liệu được kết nối, quy trình được số hóa và kỹ thuật mới được làm chủ, năng lực khám, chữa bệnh và quản trị của cơ sở y tế được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 60 bệnh viện, trong đó có 48 bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế. 100% bệnh viện đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình. 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID. Dự kiến trong năm 2026 sẽ bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. Cùng với bệnh án điện tử, các nền tảng số từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế. Đến tháng 8/2026, Phú Thọ đã tích hợp và khởi tạo gần 1.451.200 sổ sức khỏe điện tử vào VNeID, đạt tỷ lệ 36,6%.

Ở tuyến cơ sở, công nghệ đang góp phần tạo nền tảng để quản lý sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng. 100% trạm y tế sử dụng phần mềm quản lý chuyên ngành trong khám, chữa bệnh, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và quản lý bệnh không lây nhiễm. 100% cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện tiếp nhận người bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID. Kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt được thực hiện đồng bộ. Đây là nền tảng quan trọng trong quá trình củng cố y tế cơ sở, nhất là khi Phú Thọ đang kiện toàn mạng lưới y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với kiện toàn tổ chức, ngành tăng cường hỗ trợ chuyên môn thông qua hệ thống Trung tâm Y tế khu vực, hướng tới quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng, phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Cùng với tuyến cơ sở, năng lực y tế chuyên sâu tiếp tục được đầu tư. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 2 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; ngành Y tế đang tham mưu xây dựng đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Phú Thọ theo hướng đảm nhận chức năng khám, chữa bệnh chuyên sâu cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Việc phát triển đồng bộ từ cơ sở đến chuyên sâu sẽ tạo mạng lưới y tế liên thông, giúp mỗi tuyến phát huy đúng chức năng và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Quá trình ứng dụng KHCN đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Các chỉ tiêu về giường bệnh, tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục tăng. Hơn 92% người dân hài lòng đối với dịch vụ y tế, cho thấy chuyển biến tích cực về chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của ngành y thời gian qua.

KHCN đang từng bước tạo nên những thay đổi căn bản trong tổ chức và cung cấp dịch vụ y tế theo hướng chủ động phòng bệnh, điều trị và quản lý sức khỏe. Đây là nền tảng để Phú Thọ xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, thông minh, lấy người dân làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.