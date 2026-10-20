Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo khôi phục hệ sinh thái và bảo tồn thiên nhiên tại New Zealand

Hai tổ chức ​​bảo tồn ở Taranaki tin tưởng rằng, trí tuệ nhân tạo có thể là động lực tích cực trong lĩnh vực môi trường. (Nguồn: Wildlife.ai)

Quỹ 800 Trust, tổ chức phục hồi rừng và hệ sinh thái địa phương, đang khôi phục khoảng 1.600 ha đất nông nghiệp bỏ hoang và rừng ở phía Đông Taranaki thông qua trồng cây bản địa và kiểm soát động vật gây hại.

Tổ chức này đã phát triển hệ thống Hark sử dụng cảm biến âm thanh và AI để nhận diện tiếng chim, phát hiện động vật gây hại và theo dõi những thay đổi trong môi trường rừng. Hệ thống xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị, phân tích âm thanh theo thời gian thực và gửi cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện tiếng chim, động vật gây hại hoặc tiếng cưa máy.

Bà Miranda Wells, phụ trách dự án Hark, cho biết công nghệ này giúp phát hiện sớm động vật gây hại để kịp thời xử lý, đồng thời xác định thời điểm các loài chim quý hiếm xuất hiện nhằm triển khai biện pháp bảo vệ phù hợp. Theo bà, AI có thể giúp hoạt động giám sát nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn, góp phần thực hiện mục tiêu đưa New Zealand trở thành quốc gia không còn các loài thú săn mồi gây hại vào năm 2050.

Trong khi đó, tổ chức Wildlife.ai đang phát triển Wildlife Watcher, hệ thống camera tích hợp AI có khả năng nhận diện và đếm các loài thú nhỏ, bò sát và động vật lưỡng cư vốn khó theo dõi bằng phương pháp truyền thống. Tổ chức này cũng phát triển nền tảng Spyfish Aotearoa, ứng dụng AI phân tích hình ảnh dưới nước để nâng cao hiệu quả giám sát sinh vật biển.

Quỹ 800 Trust và Wildlife.ai vừa được lựa chọn cùng 14 tổ chức khác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia chương trình “AI for the Planet Accelerator” (Chương trình thúc đẩy các giải pháp trí tuệ nhân tạo vì hành tinh) do Google DeepMind triển khai. Đại diện hai tổ chức đã tham gia khóa tập huấn kéo dài một tuần tại Singapore, làm việc với các chuyên gia của Google DeepMind để tiếp tục phát triển công nghệ phục vụ bảo tồn.

Nhà nghiên cứu sinh vật Victor Anton thuộc Wildlife.ai nhận định việc hai tổ chức tại Taranaki được lựa chọn cho thấy năng lực đổi mới và cam kết của địa phương đối với công tác bảo tồn thiên nhiên. Trước đó, cả hai đều lọt vào vòng chung kết hạng mục Giải pháp công nghệ vì cộng đồng tại Giải thưởng Công nghệ cao New Zealand năm 2026, trong đó Quỹ 800 Trust giành giải cao nhất.