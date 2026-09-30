Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì buổi giám sát tại UBND phường Tiền Phong. Ảnh: Bảo Quyên

Quản lý chặt hồ sơ đối tượng cai nghiện tự nguyện, bắt buộc

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Tiền Phong. Ảnh: Bảo Quyên

Theo ghi nhận tại Tổ số 1, công tác cai nghiện và phòng, chống ma túy được cấp ủy, chính quyền địa phương phường Tiền Phong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt. UBND phường cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên bằng hệ thống văn bản đồng bộ; thành lập và kiện toàn Tổ công tác quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên trong công tác theo dõi, tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội cho người cai nghiện.

Chủ tịch UBND phường Tiền Phong Ong Thế Viên giải trình làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Quyên

Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động được đổi mới linh hoạt với phương châm bám sát cơ sở. Lực lượng Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố vừa phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật, vừa chủ động tiếp cận trực tiếp từng gia đình, từng trường hợp có biểu hiện liên quan đến ma túy để nắm bắt tâm tư, phân tích hệ lụy và động viên người nghiện hợp tác điều trị.

Công tác nắm tình hình, rà soát và lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc đạt hiệu quả tích cực. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 18 vụ tàng trữ và 11 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa vào diện quản lý 6 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phường đã yêu cầu 6 trường hợp kiểm tra, xác định tình trạng nghiện (gồm 2 người địa phương và 4 người từ địa phương khác đến cư trú, làm việc). Qua kiểm tra, 6/6 trường hợp đã được xác định tình trạng nghiện và lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo quy định; các hồ sơ cai nghiện bắt buộc được lập và thẩm định chặt chẽ, đầy đủ thủ tục theo quy định để chuyển Tòa án nhân dân ban hành quyết định và bàn giao an toàn cho cơ sở cai nghiện...

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ giám sát trao đổi, đề nghị UBND phường Tiền Phong làm rõ một số nội dung: công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, Công an phường với các cơ sở cai nghiện ma túy; việc rà soát, nắm tình hình và khoanh vùng các cơ sở kinh doanh có điều kiện nghi vấn liên quan đến ma túy; điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm chất ma túy cho các đối tượng nghi vấn tại cơ sở...

Cùng với đó, cần đánh giá kết quả thực hiện mô hình xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 – 2030; hiệu quả công tác quản lý người sau cai nghiện và các giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế để họ ổn định cuộc sống; việc triển khai Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bắc Ninh về nội dung, mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, xây dựng địa bàn không ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách giai đoạn 2026–2030…

Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Từ Sơn Nguyễn Đức Mạnh giải trình làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc.Ảnh: Bảo Quyên

Ghi nhận tại Phường Từ Sơn cho thấy: sự phát triển nhanh của đô thị cùng biến động dân cư đặt ra không ít áp lực, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trên địa bàn phường có 19 người nghiện ma túy (đều là nam giới) thuộc diện quản lý và nghi nghiện. Qua rà soát, không phát hiện trường hợp nhiễm HIV và chưa ghi nhận trường hợp tái nghiện. Tình hình tệ nạn ma túy cơ bản được kiểm soát; địa bàn không xuất hiện các tụ điểm, điểm nóng phức tạp, công khai.

Công an phường đã lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân đưa 11 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, bảo đảm đúng thủ tục, trình tự pháp luật; không có hồ sơ quá hạn, sai sót hay trường hợp trốn tránh thi hành quyết định. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được triển khai đa dạng qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, các buổi ngoại khóa học đường và trực tiếp tại khu dân cư, thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi...

UBND phường Từ Sơn kiến nghị với Thường trực HĐND, UBND thành phố và các cơ quan cấp trên tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp thực hiện chính sách tại cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và quản lý kinh phí hỗ trợ nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý. Quan tâm, phối hợp trong công tác tiếp nhận đối tượng cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc, hỗ trợ công tác hoàn thành cai nghiện khi chấp hành xong việc cai nghiện tại cơ sở…

Duy trì hiệu quả việc tiếp nhận, tư vấn cai nghiện tự nguyện

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng đề nghị phường Tiền Phong và Từ Sơn rà soát, hoàn thiện quy trình, phân công rõ trách nhiệm của UBND phường, Công an phường, Trạm Y tế, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố. Quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, nhất là việc cập nhật các quy định mới về phòng, chống ma túy.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng khảo sát thực tế tại Cơ sở điều trị Methadone, Trạm Y tế phường Từ Sơn. Ảnh: Bảo Quyên

Cùng đó, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người sau cai; quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, giúp người sau cai ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện. Đồng thời, quản lý chặt người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện, đặc biệt quan tâm đối tượng cai nghiện bắt buộc; hoàn chỉnh hồ sơ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; duy trì hiệu quả việc tiếp nhận đăng ký, tư vấn cai nghiện tự nguyện. Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong quản lý người lao động, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đặc biệt, rà soát những khó khăn trong thực hiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng để kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền; quan tâm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn chuyên môn cho Trạm Y tế. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời động viên các lực lượng tham gia công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; chủ động đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và nguy cơ tái nghiện. Thắt chặt quan hệ phối hợp giữa Công an, cán bộ y tế, đoàn thể và gia đình đối tượng. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, tổ dân phố trực tiếp tham gia hỗ trợ người sau cai nghiện.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng cũng đề nghị UBND các phường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp; tổng hợp đầy đủ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện báo cáo gửi Tổ giám sát tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời...