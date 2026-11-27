Hướng đi này không chỉ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương mà còn tạo nền tảng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, hiện đại và bền vững.

Đóng gói sản phẩm gạo đặc sản mang thương hiệu "Làng Giành" tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Ninh (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên).

Đổi mới sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng

Nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Ninh (xã Phụ Dực) đã cải tạo vùng đất kém hiệu quả, mở rộng diện tích và đổi mới quy trình canh tác. Theo bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Hợp tác xã, từ năm 2022, đơn vị đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, từ làm đất, cấy máy tập trung đến phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái. Giải pháp này giúp giảm chi phí đầu vào, giải phóng sức lao động, tạo điều kiện để xã viên yên tâm gắn bó với hợp tác xã.

Tuy nhiên, quá trình tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Theo bà Nguyễn Thị Mai, các giống lúa mới cho chất lượng tốt nhưng thị trường chưa có sự nhận diện rõ ràng, đầu ra chưa ổn định, giá trị hạt gạo chưa tương xứng với chất lượng. Từ thực tế đó, hợp tác xã quyết định xây dựng thương hiệu gạo riêng nhằm tạo nhận diện sản phẩm, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tên gọi "Làng Giành" gắn với địa danh dân gian và truyền thống canh tác lúa nước ở địa phương được các thành viên hợp tác xã lựa chọn làm nhãn hiệu gạo chung. Trên cơ sở đó, đơn vị chú trọng kiểm soát quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng, từng bước mở rộng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Đến năm 2024, hợp tác xã liên kết sản xuất trên diện tích hơn 50 ha với 379 hộ dân trong xã tham gia; đồng thời mở rộng thêm khoảng 100 ha tại các vùng lân cận. Các hộ tham gia liên kết thống nhất thực hiện quy trình sản xuất từ lựa chọn giống, thời vụ đến chăm sóc, thu hoạch; ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật.

Cùng với việc tổ chức sản xuất theo quy trình thống nhất, hợp tác xã áp dụng phương thức tưới "ướt - khô xen kẽ" trong canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính, kết hợp cơ giới hóa nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí mê-tan. Thực tế triển khai cho thấy, lượng giống sử dụng giảm khoảng 30%, phân bón hóa học giảm 28%, trong khi năng suất tăng khoảng 9%, lợi nhuận tăng thêm 8,59 triệu đồng/ha so với phương thức canh tác truyền thống. Đến nay, hợp tác xã có 3 sản phẩm gạo đạt chứng nhận OCOP 3 sao, gồm: Hương Cốm 4, Đài Thơm 8 và TBR225 với sản lượng cung ứng ra thị trường bình quân hơn 80 tấn/năm.

Sản phẩm đông trùng hạ thảo được nuôi cấy theo quy trình công nghệ cao tại Hợp tác xã Phú Long (xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên).

Không chỉ trong sản xuất lúa, ứng dụng khoa học, công nghệ còn được triển khai trong lĩnh vực dược liệu tại Hợp tác xã Phú Long (xã Hưng Hà) với mô hình nuôi đông trùng hạ thảo. Sau khi nghỉ hưu năm 2013, bà Trần Thị Tính, Giám đốc Hợp tác xã, bắt đầu khởi nghiệp với nghề nuôi loại nấm dược liệu này. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật chưa hoàn thiện, sản phẩm thường bị nhiễm khuẩn, tỷ lệ thành công có thời điểm chỉ đạt khoảng 30%. Trước những khó khăn đó, bà Tính kiên trì tìm tòi, học hỏi, từng bước làm chủ công nghệ và hoàn thiện quy trình sản xuất.

Theo bà Tính, nuôi trồng đông trùng hạ thảo đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nguồn nước và vệ sinh khu vực sản xuất. Quy trình nuôi cấy gồm các công đoạn chuẩn bị, hấp tiệt trùng giá thể, cấy giống, ủ trong phòng tối khoảng 15 ngày để sợi nấm lan đều, sau đó chuyển sang phòng chiếu sáng nhằm kích thích hình thành và nuôi dưỡng quả thể. Sau khoảng 3 tháng, nấm được thu hoạch, đưa vào sấy thăng hoa và đóng gói. Bên cạnh sản phẩm khô, hợp tác xã còn cung cấp đông trùng hạ thảo tươi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Đến nay, Hợp tác xã Phú Long có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao là đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa và đông trùng hạ thảo ngâm mật ong. Bà Tính cho biết, trong bối cảnh thị trường đông trùng hạ thảo ngày càng cạnh tranh, có dấu hiệu bão hòa, hợp tác xã xác định "chất lượng" là yếu tố cốt lõi để giữ vững chỗ đứng. Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm hàm lượng dược chất và giữ uy tín thương hiệu, các mặt hàng của hợp tác xã duy trì sức tiêu thụ ổn định, được khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Mô hình hiện tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương.

Xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường cho sản phẩm

Thực tiễn tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Ninh và Hợp tác xã Phú Long cho thấy, việc đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với xây dựng thương hiệu góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai nhằm phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.

Sản phẩm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa đạt chuẩn OCOP 3 sao của Hợp tác xã Phú Long (xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên) được đóng gói quy chuẩn, bảo đảm hàm lượng dược chất và uy tín thương hiệu trên thị trường.

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có 949 hợp tác xã, thu hút hơn 652.000 thành viên, tạo việc làm cho gần 21.000 lao động. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh có 741 hợp tác xã; trong đó 97 đơn vị ứng dụng công nghệ cao, 470 cơ sở liên kết với doanh nghiệp và 135 hợp tác xã có sản phẩm OCOP; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị nông sản và thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế tập thể, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 593 sản phẩm được công nhận đạt OCOP, gồm 486 sản phẩm 3 sao và 107 sản phẩm 4 sao, thuộc các nhóm ngành hàng thực phẩm, đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh và dịch vụ du lịch. Thông qua chương trình, các chủ thể từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, cải tiến mẫu mã, bao bì, nhãn mác, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc; góp phần nâng cao chất lượng và khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Đánh giá về hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên Hoàng Thanh Hường cho biết, hiện nay, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã hình thành vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, chế biến dược liệu; đồng thời xây dựng thương hiệu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực đồng hành với các đơn vị thông qua tư vấn, hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, đào tạo nâng cao năng lực quản trị, chuyển giao kỹ thuật và xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

Theo bà Hoàng Thanh Hường, thời gian tới, các hợp tác xã cần tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu ổn định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, duy trì chất lượng sản phẩm OCOP sau phân hạng, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục đồng hành trong việc xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, nhân rộng mô hình liên kết chuỗi giá trị và tạo điều kiện để các đơn vị tiếp cận hiệu quả chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

Việc gắn ứng dụng khoa học, công nghệ với xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP đang mở ra hướng đi bền vững cho các hợp tác xã tại Hưng Yên; qua đó, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cho nông sản chủ lực, dược liệu địa phương, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả.