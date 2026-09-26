Ứng dụng công nghệ số vào hoạt động giám sát

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sẵn sàng đồng hành cùng các quốc gia trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có lĩnh vực thiên văn học và khoa học vũ trụ.