Ứng dụng công nghệ số vào hoạt động giám sát
Sáng 26/9, tại trụ sở UBND tỉnh Lào Cai, Đoàn khảo sát số 1 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giám sát của Quốc hội, HĐND” của Đảng ủy Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lào Cai.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ung-dung-cong-nghe-so-vao-hoat-dong-giam-sat-10431849.html