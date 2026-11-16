Ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo trong chăn nuôi an toàn sinh học

Các đại biểu dự hội thảo “Giải pháp ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo trong quản lý chăn nuôi an toàn sinh học tại các hợp tác xã chăn nuôi”.

Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động chăn nuôi tại các HTX; làm rõ những khó khăn, hạn chế trong quản lý đàn vật nuôi, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sinh học và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Các đại biểu trao đổi, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ số trong giám sát sức khỏe đàn vật nuôi, quản lý quy trình chăm sóc, dinh dưỡng, tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại và kiểm soát môi trường chăn nuôi. Đồng thời, chú trọng ứng dụng các thiết bị tự động hóa, công nghệ cảm biến, phần mềm quản lý và hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí sản xuất, hạn chế rủi ro dịch bệnh.

Một nội dung quan trọng được đặt ra là tăng cường liên kết giữa HTX với doanh nghiệp, nhà khoa học và các cơ quan chuyên môn trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và khả năng tiếp cận các nền tảng số cho các HTX.

Thông qua hội thảo góp phần thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, tổ chức sản xuất trong các HTX chăn nuôi; từng bước hình thành các mô hình chăn nuôi hiện đại, an toàn sinh học, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.