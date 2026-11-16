Ứng dụng công nghệ số trong xử lý sự cố trên cao tốc

Hệ thống ITS được đưa vào khai thác trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong từ ngày 15/8/2026, kết hợp với các Trung tâm quản lý giao thông tuyến (TMC) để giám sát tình hình giao thông, tiếp nhận thông tin và hỗ trợ điều hành, xử lý các tình huống phát sinh.

Mưa lớn gây sạt lở taluy trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong. Ảnh: Cục Đường bộ.

Theo Cục Đường bộ, việc ứng dụng công nghệ giúp tăng khả năng giám sát, phát hiện sự cố, đồng thời rút ngắn thời gian truyền tải thông tin và phối hợp giữa các lực lượng.

Cùng với đó, quy trình xử lý sự cố trên đường cao tốc được chuẩn hóa, từ tiếp nhận thông tin, đánh giá mức độ ảnh hưởng, phân luồng, huy động lực lượng đến khắc phục hiện trường và khôi phục giao thông.

Hiệu quả của phương thức này thể hiện rõ trong đợt mưa lớn ngày 11-12/11 tại khu vực miền Trung.

Khoảng 5h13 ngày 12/11, tại Km1288+170 - Km1288+240 (phải tuyến) cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, có vị trí cao từ 0,3-1,3m, khiến phương tiện không thể lưu thông qua làn bị ảnh hưởng.

Sau khi phát hiện sự cố, Cục Đường bộ đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ III phối hợp với Ban Quản lý dự án 7, đơn vị quản lý tuyến và lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, huy động máy móc, nhân lực thu dọn đất đá.

Các phương tiện được hướng dẫn ra Quốc lộ 1 tại nút giao Chí Thạnh và nhập lại cao tốc tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ.

Sau 47 phút kể từ khi phát hiện sạt lở, tuyến đường đã thông xe được một làn. Đến 10h25’ cùng ngày, đất đá được thu dọn hoàn toàn, mặt đường được vệ sinh và giao thông trở lại bình thường.

Cũng trong sáng 12/11, tại Km1287+750 - Km1287+850, một điểm sạt lở khác khiến đất tràn lên mặt đường, gây ách tắc từ 5h13’. Đến 6h cùng ngày, vị trí này đã được xử lý, thông xe hoàn toàn.

Tại cầu Suối Máng (Km1285+260), lực lượng chức năng cũng triển khai biện pháp xử lý tình trạng xói lở mái taluy mố cầu, trong khi giao thông trên cầu vẫn được duy trì.

Đánh giá của Cục Đường bộ, việc kết hợp hệ thống giám sát ITS, các trung tâm điều hành TMC với quy trình xử lý sự cố thống nhất giúp các đơn vị chủ động hơn trong phát hiện, phân luồng và huy động nguồn lực.

Đây là một trong những giải pháp nhằm hạn chế thời gian gián đoạn giao thông, nhất là khi mưa lớn, sạt lở và các sự cố bất thường xảy ra trên đường cao tốc.