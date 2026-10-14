Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

Ngày 14/10, tại Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng, phường Tam Hiệp, Tp. Đồng Nai, Ban Quản lý dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. Đồng Nai và Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia Tp. Đồng Nai tổ chức chương trình “Truyền thông nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trên địa bàn Tp. Đồng Nai”. Chương trình thu hút hơn 1.000 đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự.

Giúp học sinh nhận diện nguy cơ ma túy từ sớm

Tại buổi truyền thông, các báo cáo viên phân tích tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai của người trẻ; đồng thời cảnh báo những thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng chất gây nghiện, trong đó có việc ngụy trang ma túy dưới nhiều hình thức hoặc lợi dụng tâm lý tò mò, thiếu hiểu biết của học sinh.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Các em được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, kiên quyết từ chối khi bị rủ rê và thận trọng với thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, học sinh cần thông báo cho gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm sân khấu hóa "Ranh giới của sự lựa chọn" do học sinh biểu diễn. Thông qua những tình huống gần gũi với đời sống học đường, các em hiểu rõ hơn hậu quả của việc thiếu cân nhắc khi đứng trước lời mời gọi sử dụng chất gây nghiện.

Phần giao lưu, hỏi đáp cũng tạo điều kiện để học sinh trao đổi về cách ứng xử trước áp lực từ bạn bè, lời rủ rê và những nguy cơ trên mạng xã hội. Qua đó, kiến thức pháp luật được truyền tải sinh động, giúp các em dễ tiếp thu và vận dụng vào thực tế.

Em Phạm Ngọc Bảo Trân, học sinh lớp 10A16, cho biết bản thân chủ động tìm hiểu thông tin để nhận diện các loại ma túy, bởi những chất này ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, theo Trân, một số bạn vẫn chưa hiểu đầy đủ về ma túy và tác hại của chúng, thậm chí có thể thử sử dụng vì tò mò.

"Em mong bản thân và các bạn luôn nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kiến thức, không thử các chất gây nghiện và biết cách từ chối khi bị lôi kéo", Bảo Trân chia sẻ.

Em Phạm Ngọc Bảo Trân, học sinh lớp 10A16, chia sẻ kiến thức về nhận diện các loại ma túy giúp học sinh nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh và không để bị lôi kéo sử dụng chất gây nghiện.

Theo Thạc sĩ tâm lý Hà Văn Phúc, Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (Tp.HCM), người dưới 18 tuổi đang trong giai đoạn phát triển tâm lý, cảm xúc, trong khi kỹ năng sống và khả năng kiểm soát hành vi chưa hoàn thiện. Nhu cầu được công nhận, mong muốn thể hiện bản thân và áp lực từ bạn bè có thể khiến các em dễ bị tác động, lôi kéo vào những hành vi nguy hiểm.

Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm hoặc cách giáo dục chưa phù hợp từ gia đình cũng có thể khiến trẻ tìm kiếm sự đồng cảm ở những nhóm bạn không lành mạnh. Vì vậy, phụ huynh cần dành thời gian lắng nghe, quan sát những thay đổi trong hành vi của con để kịp thời định hướng, hỗ trợ.

Em Hoàng Ngọc Phát, học sinh lớp 10A24, cho biết chương trình giúp em hiểu rõ hơn việc chấp hành pháp luật gắn liền với đời sống hằng ngày, từ phòng, chống ma túy đến bảo đảm an toàn giao thông và sử dụng mạng xã hội an toàn. Những kiến thức này cũng có thể được chia sẻ với bạn bè và người thân.

Thạc sĩ tâm lý Hà Văn Phúc, Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (Tp.HCM), chia sẻ về những yếu tố tâm lý khiến thanh thiếu niên dễ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy và vai trò của gia đình trong việc định hướng, bảo vệ con em.

Cần đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy học đường

Theo thầy Nguyễn Trần Xuân, Bí thư Đoàn trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và nhà trường có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh.

Tuy nhiên, để công tác này đạt hiệu quả thực chất, cần triển khai các giải pháp thường xuyên, liên tục, đồng thời bảo đảm nguồn kinh phí và nhân lực. Thực tế tại một số trường học, lực lượng phụ trách công tác phòng, chống ma túy chủ yếu kiêm nhiệm, còn hạn chế về nhân sự và điều kiện hoạt động, ảnh hưởng đến việc cập nhật thông tin, theo dõi tình hình và phát hiện nguy cơ.

Báo cáo viên giao lưu với học sinh về kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ liên quan đến ma túy, HIV/AIDS.

Thầy Xuân cho rằng cần tăng cường nguồn lực, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan liên quan. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, hoạt động giáo dục cần chú trọng rèn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ, ứng phó với áp lực từ bạn bè và xử lý tình huống khi bị lôi kéo sử dụng chất gây nghiện.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật gia Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, cho rằng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cần đổi mới nội dung và phương thức triển khai, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo Luật gia Nguyễn Văn Thanh, việc ứng dụng công nghệ số, nền tảng trực tuyến và các phương tiện truyền thông hiện đại sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của thanh thiếu niên. Nội dung tuyên truyền cần gắn với tình huống thực tế, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và hình thức sinh động để khuyến khích người trẻ chủ động tìm hiểu, nhận diện nguy cơ và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Luật gia Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cho học sinh.

Thông qua chương trình, ban tổ chức hướng đến nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cho học sinh, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức chuyên môn. Việc duy trì hoạt động tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, đi đôi với đầu tư nhân lực và kinh phí, là giải pháp cần thiết để chủ động ngăn ngừa ma túy xâm nhập học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn.