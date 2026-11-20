Hội thảo có sự tham dự của đại diện Viện Khoa học Kinh tế hợp tác, Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng Halal Việt Nam, các sở, ngành và lãnh đạo 40 HTX nông nghiệp có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Viện trưởng Viện Khoa học Kinh tế hợp tác Lê Tuấn An cho biết, chăn nuôi đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Theo báo cáo năm 2025, giá trị ngành chăn nuôi tăng khoảng 4,3-4,5%; tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 8,66 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,1 tỷ USD.

Các chuyên gia tập trung đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý chăn nuôi tại các HTX Ảnh: Viện Khoa học Kinh tế hợp tác

Tuy nhiên, chăn nuôi trong khu vực HTX vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, chi phí đầu vào cao, thị trường thiếu ổn định, nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và chất lượng sản phẩm chưa đồng đều. Vì vậy, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào quản lý chăn nuôi là yêu cầu cần thiết.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý chăn nuôi tại các HTX; phân tích những hạn chế trong quản lý vật nuôi, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sinh học và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Nhiều giải pháp được đề xuất như xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng nhật ký điện tử ứng dụng công nghệ Blockchain; sử dụng camera AI để giám sát, cảnh báo sớm dịch bệnh; xử lý chất thải bằng chế phẩm vi sinh; nâng cao năng lực tiếp nhận công nghệ số của cán bộ quản lý HTX và tăng cường liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi.

Đề cập đến yêu cầu an toàn sinh học, TS. Nguyễn Văn Duy, giảng viên Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh việc chủ động ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, lây lan; tiêm vaccine phòng bệnh, điều trị đúng bệnh, đúng chỉ định. Các HTX cần bảo đảm vị trí chuồng trại theo quy định, sử dụng con giống và thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện đúng quy trình chăm sóc, vệ sinh thú y và xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

Các ý kiến tại hội thảo là cơ sở để hoàn thiện bộ giải pháp ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo trong quản lý chăn nuôi an toàn sinh học, phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động của HTX. Qua đó, hỗ trợ các HTX kiểm soát dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.