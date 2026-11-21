Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, TS. Ngô Quỳnh Hoa, trình bày chuyên đề về kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Thanh Thủy, ma túy là hiểm họa đối với cá nhân, gia đình và toàn xã hội, là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi; các loại ma túy mới, chất hướng thần và những hình thức lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống ma túy. Trước tình hình đó, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy có vai trò hết sức quan trọng trong việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, TS. Ngô Quỳnh Hoa giới thiệu chuyên đề về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật có ứng dụng công nghệ số về pháp luật phòng chống ma túy. TS. Ngô Quỳnh Hoa đã tập trung trao đổi, làm rõ vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phòng, chống ma túy; chủ trương, yêu cầu, định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại các văn bản của Đảng và pháp luật của nhà nước; qua đó khẳng định, việc chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật là yêu cầu cấp thiết, mang tính đột phá và chiến lược nhằm khắc phục các điểm hạn chế hiện nay, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực nhân sự và tài chính cho công tác này.

Đặc biệt, chuyên đề tập trung chia sẻ kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trên mạng xã hội và kỹ năng xây dựng và trình bày văn bản điện tử (bài viết ngắn) trên các nền tảng số với nội dung, phương pháp và kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông pháp luật. Theo đó, cần đổi mới cách thức truyền tải thông tin theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Công tác truyền thông không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, phổ biến quy định pháp luật mà cần hướng đến nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành ý thức tự phòng ngừa và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống ma túy.

Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, TS. Ngô Quỳnh Hoa trình bày chuyên đề về kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc khai thác hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở cũng được đặt ra như một giải pháp quan trọng nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, nâng cao sức lan tỏa của thông tin tuyên truyền. Bên cạnh nội dung chuyên đề, các đại biểu tham dự Hội nghị còn được xem các video truyền thông về pháp luật phòng, chống ma túy.

Thông qua những hình ảnh, tình huống và thông điệp truyền thông trực quan, sinh động, các đại biểu đã tích cực nhận xét, trao đổi, chia sẻ và thảo luận về nội dung, hình thức thể hiện, tính phù hợp và hiệu quả truyền tải thông điệp của các sản phẩm truyền thông; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và cách làm hay từ thực tiễn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tại địa phương, cơ sở. Những ý kiến trao đổi thiết thực đã góp phần làm rõ yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, tăng cường tính trực quan, tương tác và khả năng tiếp cận của người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đại úy Đặng Văn Sàng trao đổi về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, các loại ma túy mới và những vấn đề cần lưu ý trong công tác phòng ngừa tội phạm về ma túy. Những thông tin thực tiễn từ lực lượng Công an giúp các đại biểu nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình tại địa phương, cơ sở.

Học viên trao đổi, chia sẻ tại Hội nghị

Việc tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở tham gia học tập, trao đổi, cập nhật kiến thức mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để công tác truyền thông về phòng, chống ma túy được thực hiện thường xuyên, rộng khắp và hiệu quả hơn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Qua đó, bảo đảm sự kết nối đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, góp phần đưa nội dung, kiến thức và kỹ năng truyền thông về phòng, chống ma túy đến gần hơn với địa bàn dân cư, nơi trực tiếp triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân. Thông qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền và lực lượng Công an tại cơ sở được bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn và phương pháp tổ chức hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 12/5/2026 về triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 "Truyền thông về phòng, chống ma túy" đến năm 2030, thuộc Dự án 7 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.