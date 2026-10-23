ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG HỌC NGHỀ

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. Tại tỉnh miền núi, biên giới như Lạng Sơn, việc trang bị kiến thức công nghệ thông tin thông qua các lớp đào tạo nghề góp phần giúp lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước nâng cao kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu công việc và mở rộng cơ hội việc làm.

Trang bị kỹ năng số từ những lớp học nghề

Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc tổ chức đào tạo nghề tại Lạng Sơn cần gắn với điều kiện thực tế và nhu cầu của người lao động. Bên cạnh các nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển kinh tế hộ gia đình, đào tạo nghề Tin học văn phòng cũng là hướng đi thiết thực, giúp người học từng bước tiếp cận công nghệ số.

Trong năm 2026, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Tràng Định và (GDNN-GDTX) Bắc Sơn đã tổ chức được 03 lớp đào tạo nghề Tin học văn phòng với tổng số 71 học viên. Các học viên là người dân tộc thiểu số và miền núi tham gia.

Sau hơn hai tháng đào tạo, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, hệ điều hành Windows, kỹ năng soạn thảo văn bản bằng Word, sử dụng bảng tính Excel và xây dựng bài thuyết trình trên Word. Việc đào tạo tích hợp giữa lý thuyết và thực hành trên máy tính giúp người học từng bước làm quen với các ứng dụng, rèn luyện kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc.

Học viên tham gia Khai giảng lớp Đào tạo nghề Tin học văn phòng tại xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn

Đối với lao động tại nông thôn, nhất là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những kiến thức này tạo nền tảng để tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực cá nhân và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Kỹ năng sử dụng máy tính còn giúp người học thuận lợi hơn khi tiếp cận thông tin, xử lý văn bản và thực hiện các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn.

Công nghệ số mở rộng cơ hội học tập

Ứng dụng công nghệ số không chỉ là trang bị thiết bị mà còn là đổi mới cách truyền đạt kiến thức, giúp người học tiếp cận thông tin trực quan và chủ động hơn trong quá trình học tập.

Thông qua máy tính, điện thoại thông minh, video hướng dẫn và tài liệu điện tử, giáo viên có thể minh họa kiến thức bằng hình ảnh, quy trình và thao tác cụ thể. Người học cũng có thêm điều kiện tìm kiếm thông tin, củng cố kiến thức và từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong học tập, lao động và đời sống.

Học viên Lớp đào tạo nghề Tin học văn phòng tại thôn Trấn Yên, xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn

Với lao động ở những địa bàn xa trung tâm, việc được hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin còn giúp mở rộng khả năng tiếp cận thông tin hữu ích như: thông tin thời sự trong nước và thế giới; khoa học, kỹ thuật; tuyển dụng, tìm hiểu kiến thức nghề nghiệp và cập nhật nhu cầu thị trường. Khi biết vận dụng phù hợp, các công cụ số có thể hỗ trợ người lao động trong quá trình tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất và giới thiệu sản phẩm địa phương

Tuy nhiên, công nghệ số không thể thay thế hoàn toàn việc hướng dẫn trực tiếp và thực hành. Để nâng cao hiệu quả đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần lựa chọn nội dung phù hợp với trình độ người học, chú trọng thực hành và gắn kiến thức với nhu cầu thực tế. Đồng thời, học viên cần được hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, sử dụng thiết bị an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Gắn kỹ năng số với cơ hội việc làm

Trong bối cảnh nhiều hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh từng bước ứng dụng công nghệ, kỹ năng tin học văn phòng có thể tạo lợi thế cho người lao động khi tìm kiếm những công việc phù hợp như hỗ trợ hành chính, văn phòng hoặc văn thư, tùy theo trình độ và yêu cầu tuyển dụng.

Chị Mùng Thị Hải, thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn, học viên lớp đào tạo nghề Tin học văn phòng chia sẻ:“Tham gia lớp học này, tôi được hướng dẫn sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản trên Word và thực hành các thao tác trên bảng tính Excel. Những kiến thức này giúp tôi hiểu và biết cách sử dụng máy tính tốt hơn. Sau khi hoàn thành khóa học, tôi sẽ cố gắng vận dụng những kỹ năng đã học vào công việc phù hợp với điều kiện của bản thân, đồng thời tiếp tục tìm hiểu, học hỏi thêm để nâng cao kiến thức, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm và cải thiện thu nhập gia đình.”

Từ những lớp tin học văn phòng, kỹ năng công nghệ đang từng bước đến gần hơn với người lao động nông thôn. Khi được trang bị kiến thức phù hợp và có cơ hội vận dụng vào thực tế, người học không chỉ nâng cao năng lực cá nhân mà còn có thêm điều kiện thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các địa bàn miền núi, biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Không chỉ phục vụ công việc tại các cơ quan, đơn vị, kiến thức công nghệ còn giúp người dân chủ động hơn trong việc tìm hiểu kỹ thuật sản xuất, cập nhật thông tin thị trường và tiếp cận các dịch vụ trực tuyến. Đây là nền tảng cần thiết để người lao động tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực và thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Theo ông Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc Phu trách Trung tâm GDNN-GDTX Tràng Định cho biết: “Việc tổ chức các lớp tin học văn phòng góp phần giúp lao động nông thôn, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận những kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nắm bắt nhu cầu của người dân, lựa chọn nội dung đào tạo phù hợp, chú trọng thực hành để học viên có thể vận dụng kiến thức vào công việc và đời sống.”

Từ những lớp học tin học văn phòng, người lao động có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Việc tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, gắn kỹ năng số với nhu cầu thực tế, sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại các địa bàn miền núi, biên giới của tỉnh Lạng Sơn.