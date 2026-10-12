Ứng dụng công nghệ số trên trục 5 phố cổ Hà Nội

Hà Nội thí điểm “Tuyến phố thông minh” tại khu phố cổ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai thí điểm mô hình “Tuyến phố thông minh” trên trục Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Giấy, tích hợp các tiện ích số phục vụ người dân, du khách và hộ kinh doanh.

UBND phường Hoàn Kiếm vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm “Tuyến phố thông minh”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng thúc đẩy chuyển đổi số, gắn ứng dụng công nghệ với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của khu phố cổ Hà Nội.

Trục phố được lựa chọn thí điểm là khu vực tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch, với 562 cơ sở kinh doanh cùng lượng lớn người dân, du khách trong nước và quốc tế thường xuyên qua lại.

Mô hình hướng đến ba mục tiêu chính: nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ của chính quyền địa phương.

Để hình thành hệ sinh thái số, UBND phường Hoàn Kiếm triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, hệ thống Wi-Fi miễn phí tốc độ cao tạo điều kiện để người dân, du khách truy cập Internet và các dịch vụ số.

Mã QR trên biển tên phố được kết nối với chuyên trang thông tin song ngữ và chatbot AI, hỗ trợ tra cứu thông tin về tuyến phố, các điểm đến. Bản đồ số tích hợp GPS và hình ảnh 360 độ tại các điểm di tích giúp du khách xác định vị trí, tìm hiểu không gian văn hóa, lịch sử.

Trong hoạt động thương mại, mô hình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt 4.0, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý bán hàng, thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường số và thúc đẩy thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm.

UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với Thuế cơ sở 1 - Thuế TP. Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, TikTok Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển di sản, BIDV - Chi nhánh Hà Đông, Viettel Hà Nội cùng các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ triển khai mô hình.

Việc thí điểm đặt ra yêu cầu duy trì, cập nhật và hoàn thiện các tiện ích số, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, du khách và cộng đồng kinh doanh trên tuyến phố.