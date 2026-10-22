Ứng dụng công nghệ số, nâng chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Học viên Trung tâm GDQPAN, Trường Đại học Hồng Đức trong giờ học với máy bắn tập MBT-03 đồng bộ máy tính.

Tăng tính trực quan, khơi dậy hứng thú học tập

Tại Trường THPT Hàm Rồng, phường Hạc Thành, với quy mô 77 lớp, 3.523 học sinh, giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục và sự phát triển của công nghệ, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng môn học.

Thay vì chủ yếu truyền đạt kiến thức theo phương pháp thuyết trình truyền thống, giáo viên từng bước chuyển sang cách dạy trực quan, lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Hình ảnh, video minh họa, mô phỏng kỹ thuật được đưa vào bài giảng, giúp học sinh dễ hình dung nội dung, chủ động tiếp thu và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức.

Với các nội dung như điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật quân sự, sơ cấp cứu ban đầu, video hướng dẫn và hình ảnh quay chậm các thao tác chuẩn giúp học sinh quan sát cụ thể từng động tác trước khi thực hành. Nhờ đó, những nội dung đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng ghi nhớ tốt trở nên sinh động, dễ hiểu, tạo hứng thú học tập.

Tại Trường THPT Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, ứng dụng công nghệ thông tin cũng được chú trọng trong giảng dạy môn GDQPAN. Các bài giảng điện tử, hình ảnh và video trực quan góp phần làm phong phú nội dung, giúp học sinh tiếp cận kiến thức quân sự, quốc phòng gần gũi và dễ hiểu hơn.

Thầy giáo Phạm Ngọc Thắng, giáo viên môn GDQPAN, Trường THPT Vĩnh Lộc, cho biết, trên nền tảng công nghệ số, giáo viên chủ động xây dựng bài giảng điện tử, khai thác hình ảnh, video và nội dung mô phỏng về lịch sử, kỹ thuật quân sự, sơ cấp cứu, tháo lắp súng...

Học viên Trung tâm GDQPAN, Trường Đại học Hồng Đức đang được thực hành phòng cháy chữa cháy.

“Nhờ đó, kiến thức được truyền tải sinh động hơn, giúp học sinh dễ hình dung và chủ động tiếp thu bài học. Chẳng hạn, khi giảng dạy nội dung về chủ quyền biên giới quốc gia, việc trình chiếu bản đồ và hình ảnh minh họa giúp học sinh có cái nhìn trực quan, toàn diện hơn về lãnh thổ, biên giới quốc gia”, thầy Thắng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, ứng dụng công nghệ số đang góp phần thay đổi cách tiếp cận môn GDQPAN tại các nhà trường. Không chỉ hỗ trợ giáo viên truyền tải kiến thức hiệu quả, phương pháp này còn tăng khả năng tương tác, giúp học sinh tiếp thu bài học chủ động hơn, nhất là với những nội dung khó hình dung nếu chỉ học qua lý thuyết.

Kết hợp công nghệ với đầu tư trang thiết bị huấn luyện

Ở bậc đại học, nâng cao chất lượng GDQPAN không chỉ gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện và tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục.

Là đơn vị tổ chức giảng dạy GDQPAN cho sinh viên theo nhiệm vụ được giao, Trung tâm GDQPAN, Trường Đại học Hồng Đức chú trọng bảo đảm điều kiện huấn luyện, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước đổi mới hoạt động giảng dạy.

Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN, Trường Đại học Hồng Đức, cho biết, trung tâm hiện được trang bị tương đối đồng bộ các thiết bị phục vụ giảng dạy, huấn luyện, gồm 450 khẩu súng AK cải hoán, vô hiệu hóa; 45 tủ sắt đựng súng; 3 bộ máy bắn tập HLAK-20; 16 bộ máy bắn tập MBT-03 đồng bộ máy tính; 10 bộ mô hình cắt bổ các loại súng AK, CKC, RPD, B40, B41; 12 bộ thiết bị tạo giả âm thanh hỏa lực và 320 quả lựu đạn tập.

Học sinh được trải nghiệm sau giờ học GDQPAN.

Ngoài ra, trung tâm còn có các mô hình, vật chất huấn luyện và trang thiết bị chuyên dùng phục vụ giảng dạy. Việc kết hợp điều kiện cơ sở vật chất với đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ số tạo thuận lợi để tổ chức các nội dung GDQPAN sát chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của sinh viên.

Theo ông Hùng, việc bảo đảm trang thiết bị đồng bộ không chỉ hỗ trợ giảng dạy lý thuyết mà còn tạo điều kiện để sinh viên thực hành, rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới GDQPAN cần được triển khai đồng bộ từ phương pháp giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất đến năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ giáo viên. Công nghệ số là công cụ hỗ trợ quan trọng, góp phần khắc phục hạn chế của phương pháp truyền đạt một chiều, tăng tính trực quan và thực tiễn trong dạy học.

Qua đó, GDQPAN không chỉ giúp học sinh, sinh viên nắm vững kiến thức, kỹ năng quân sự, quốc phòng mà còn góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bình Minh