Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung (bên phải ảnh) chia sẻ về triển lãm

Vua Thiệu Trị (1841-1847) để lại cho hậu thế một di sản thơ ca đồ sộ với gần 3.700 bài. Các sáng tác phong phú về thể loại, đa dạng về bút pháp, thể hiện tài năng, trí tuệ và tư duy ngôn ngữ tinh tế của một vị hoàng đế đồng thời là nhà thơ.

Triển lãm giới thiệu bài thơ “Vũ trung sơn thủy” (Non nước trong mưa), một trong hai tác phẩm được sáng tác theo thể Hồi văn kiêm liên hoàn. Với 56 chữ, bài thơ có thể đọc thành 128 bài thơ khác nhau. Thông qua ứng dụng công nghệ số, người xem có thể trực quan khám phá cấu trúc, quy luật vận hành và những cách đọc độc đáo của thể thơ này.

Người xem và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm trò chơi giải thơ tương tác, khám phá sự biến hóa của ngôn từ và những giá trị nghệ thuật trong tác phẩm. Cách giới thiệu này giúp di sản thơ ca cung đình trở nên gần gũi, sinh động hơn, nhất là với thế hệ trẻ.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung thông tin, việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu thơ Ngự chế của vua Thiệu Trị là hướng tiếp cận mới, góp phần kết nối giá trị văn học truyền thống với đời sống đương đại, mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho công chúng.

Dịp này, Công ty cổ phần Phygital Labs trao tặng bản quyền phần mềm Hệ thống trạm check-in du lịch thông minh “Bước cùng Cố đô” cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Đây là giải pháp hỗ trợ nâng cao trải nghiệm, tăng cường tương tác cho du khách trong quá trình tham quan, khám phá di sản Huế.

Một số hình ảnh tại triển lãm ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế:

Công ty cổ phần Phygital Labs trao tặng bản quyền phần mềm Hệ thống trạm check-in du lịch thông minh “Bước cùng Cố đô” cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

TS. Nguyễn Phước Hải Trung giới thiệu tác phẩm thơ của vua Thiệu Trị.

Bài thơ “Vũ trung sơn thủy” (Non nước trong mưa) còn được lưu giữ ở điện Long An và các cách đọc.

Người xem và du khách được trực tiếp trải nghiệm trò.chơi giải thơ tương tác bằng ứng dụng công nghệ số