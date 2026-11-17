Học qua mô phỏng và tương tác

Theo ghi nhận tại một số trường trên địa bàn thành phố, các giáo viên đưa công cụ số vào từng nhiệm vụ học tập, từ luyện đếm ở lớp mẫu giáo đến kiểm chứng dự đoán trong giờ Toán và củng cố kiến thức sau buổi học lịch sử địa phương.

Điển hình, tại Trường Mầm non Phú Thượng (phường Phú Thượng), giáo viên hai lớp mẫu giáo nhỡ Kitten 4 và Kitten 5 dùng nhân vật Robot Bíp Bíp để dẫn dắt trẻ vào bài “Đếm đến 4, nhận biết chữ số 4”. Trong hành trình khám phá “Vương quốc số 4”, các em xem hoạt hình 3D, video và tham gia trò chơi tương tác trên màn hình. Qua từng thử thách, trẻ tập đếm, tìm nhóm có bốn đối tượng và gọi tên chữ số 4.

Trường Mầm non Phú Thượng ứng dụng công nghệ số vào tổ chức hoạt động làm quen với Toán. Ảnh: Tuệ Lâm

Ở bậc trung học cơ sở, công cụ số giúp học sinh tìm hiểu cơ sở của một quy tắc Toán học. Trong một tiết Toán tại Trường TH và THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ), cô giáo Nguyễn Hồng Minh cho học sinh lớp 7A5 thao tác với mô hình cân đĩa Roberval trên nền tảng web. Khi thêm hoặc bớt cùng một lượng ở cả hai đĩa, chiếc cân vẫn thăng bằng. Từ đó, các em liên hệ với việc cộng hoặc trừ cùng một số hạng ở hai vế của đẳng thức để hiểu quy tắc chuyển vế, đổi dấu. Cuối tiết, học sinh tham gia trò chơi giải mật mã để củng cố kiến thức.

Cũng tại Trường TH và THCS Chu Văn An, trong chuyên đề dạy Toán bằng tiếng Anh, thầy giáo Trịnh Thanh Hải đặt học sinh lớp 8A1 trước bài toán đo khoảng cách giữa hai bờ hồ. Các nhóm đưa ra dự đoán, thảo luận, thực hành đo đạc rồi sử dụng phần mềm mô phỏng để kiểm chứng trước khi chứng minh định lý về đường trung bình của tam giác. Qua việc đối chiếu dự đoán với kết quả mô phỏng, học sinh có thêm cơ sở để lập luận và thấy được định lý có thể vận dụng như thế nào vào bài toán đo đạc thực tế.

Tiết dạy minh họa môn toán lớp 8 do thầy, trò Trường TH và THCS Chu Văn An thực hiện. Ảnh: Tuấn Dũng

Học liệu số còn được sử dụng trong các buổi học ngoài lớp. Mới đây, tại đình Phú Gia, học sinh khối 4 Trường Tiểu học Phú Thượng đã tìm hiểu lịch sử địa phương qua họa đồ số về vùng đất Phú Thượng - Phú Gia. Sau phần trải nghiệm, các em ôn lại kiến thức về nghề làm xôi qua trò chơi “Ai hiểu xôi Phú Thượng?” trên nền tảng Plickers.

Từ quan sát cho thấy ở mỗi tiết học, các giáo viên chọn công cụ phù hợp với lứa tuổi và xác định rõ học sinh cần làm gì khi sử dụng. Cách học sinh thực hiện nhiệm vụ và giải thích câu trả lời cũng giúp giáo viên nhận ra các em đã hiểu đến đâu, còn vướng ở bước nào để hướng dẫn thêm.

Xây dựng học liệu dùng chung, bồi dưỡng giáo viên

Đầu tháng 10-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành công văn về triển khai Trục quản lý học tập số Hanoi Study và Hệ sinh thái giáo dục thông minh Thủ đô. Theo hướng dẫn triển khai, các trường tham gia thí điểm vừa khai thác, vừa đóng góp tài liệu vào kho dùng chung. Kho học liệu dùng chung sẽ giúp giáo viên ở các trường tham khảo và điều chỉnh những bài giảng, mô hình tương tác, bộ câu hỏi do đồng nghiệp thiết kế cho phù hợp với lớp mình.

Trường Tiểu học Phú Thượng ứng dụng công nghệ số trong các tiết học. Ảnh: Tuệ Lâm

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã khởi động mô hình “Trường học số”, công bố kế hoạch triển khai mô hình Trường học số Google AI tại 100 đơn vị trong năm học 2026-2027. Chương trình bồi dưỡng giáo viên được thiết kế từ mức cơ bản đến chuyên sâu. Cùng với việc bồi dưỡng giáo viên, Sở cũng ban hành kế hoạch về triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên từ năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, 100% học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn được tiếp cận nội dung cốt lõi về AI, với thời lượng 12 tiết mỗi lớp trong một năm học. Các cơ sở giáo dục bố trí chuyên đề trong kế hoạch dạy học hai buổi mỗi ngày và trong khuôn khổ chương trình hiện hành. Việc triển khai không phát sinh môn học, kiểm tra định kỳ riêng, sổ điểm riêng hay chi phí đối với học sinh và gia đình.

Việc Hà Nội phát triển kho học liệu dùng chung và bồi dưỡng giáo viên tạo điều kiện để những cách dạy đã được thử nghiệm ở một lớp có thể được vận dụng ở nhiều trường. Khi đưa công nghệ vào bài giảng, giáo viên có thể nhìn vào chính cách học sinh tham gia để đánh giá hiệu quả.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là xu thế tất yếu mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới xây dựng nền giáo dục Thủ đô hiện đại, công bằng và hội nhập.