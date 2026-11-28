Người dân tham gia mô hình nuôi tôm nhận được sự hỗ trợ kinh phí và sự đồng hành của lực lượng khuyến nông thành phố. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đổi mới tư duy sản xuất

Được hỗ trợ từ chương trình khuyến nông thành phố, năm 2024, mô hình nuôi cua lột bằng hệ thống tuần hoàn khép kín RAS của ông Huỳnh Đinh Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Canh Nông Hòa Phước (phường Ngũ Hành Sơn) được đánh giá khá triển vọng.

Trong mô hình này, mỗi con cua được đặt riêng trong một ô hộp; nước được luân chuyển liên tục qua hệ thống lọc thô để giữ cặn bã và xử lý vi sinh nhằm duy trì môi trường sống ổn định, giảm phụ thuộc vào việc thay nước thường xuyên và hạn chế lượng nước thải phát sinh.

Từ 200 hộp ban đầu nuôi trên diện tích khoảng 30m2, những năm qua, ông Dũng từng bước hoàn thiện quy trình nuôi, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng quy mô nuôi lên hơn 1.000 hộp.

Theo ông, qua thực tiễn, cua thả nuôi có kích cỡ khoảng 100-150g/con; sau 20-30 ngày đạt khoảng 180-220g/con, tỷ lệ sống trên 80% và tỷ lệ lột đạt trên 60%. Với mức giá cua lột tham khảo 600-700 nghìn đồng/kg (loại 4-5 con/kg), ước tính, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 50.000 đồng đối với mỗi cá thể sau một tháng nuôi.

Theo ông Dũng, mô hình đầu tư nuôi cua lột theo hệ thống RAS đòi hỏi vốn ban đầu cho hạ tầng, hộp nuôi và thiết bị lọc nước khá lớn.

“Từ 200 hộp nuôi ban đầu tôi đã phát triển lên hơn 1.000 hộp. Đây không chỉ là mở rộng quy mô, mà còn buộc doanh nghiệp đổi mới tư duy tổ chức sản xuất: phải quản lý đồng bộ hơn từ quy trình kỹ thuật, nhân lực đến chất lượng, chi phí vận hành và thị trường tiêu thụ. Vì vậy, doanh nghiệp mong tiếp tục được hỗ trợ của ngành chuyên môn trong chuẩn hóa kỹ thuật, kết nối nguồn lực và đầu ra sản phẩm bền vững”, ông Dũng chia sẻ.

Mô hình nuôi cá chình ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước (RAS) do Trung tâm Khuyến nông thành phố triển khai tại xã Hà Nha và Đại Lộc năm 2026 bước đầu đem lại kết quả khả quan. Tại xã Hà Nha, trên mảnh vườn khoảng 250m2, ông Nguyễn Can quy hoạch 10 bể nuôi (diện tích 25m2/bể), vận hành 7 bể nuôi với tổng đàn khoảng 5.000 con cá chình nhiều kích cỡ.

Ông Can là một trong 2 hộ nuôi nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước với mức 40% chi phí giống và thức ăn, vật tư theo cơ chế đối ứng. Sau 18-24 tháng nuôi, đàn cá chình đạt bình quân 1,2-1,5kg/con, sản lượng mỗi bể đạt khoảng 3 tạ cá. Với giá bán trên thị trường dao động 500-600 nghìn đồng/kg, lợi nhuận đạt hơn 80 triệu đồng mỗi bể.

Con tôm đến thời kỳ thu hoạch. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hỗ trợ triển khai nhiều mô hình

Tại xã Thăng Trường, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn, ứng dụng hệ thống cảm biến cảnh báo môi trường do Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng hỗ trợ triển khai bước đầu cho kết quả khả quan.

Mô hình được thực hiện trên tổng diện tích 7.000m2 ao lót bạt, thả nuôi 1 triệu con giống từ giữa tháng 6/2026, với tổng kinh phí đầu tư hơn 850 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% chi phí con giống, thức ăn và vật tư; phần còn lại do người dân đối ứng.

Hộ ông Trần Trung Dũng là một trong hai hộ được hưởng lợi từ mô hình. Theo ông, dù được đầu tư ao bạt, thiết bị và hệ thống giám sát môi trường, song vụ nuôi vẫn không tránh khỏi những tác động bất lợi từ thời tiết. Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 30/8 đến 1/9 vừa qua khiến độ mặn giảm đột ngột, độ pH tụt và nước ao phân tầng. Trong điều kiện mật độ nuôi cao, con tôm bắt đầu chết rải rác.

Cán bộ kỹ thuật trung tâm trực tiếp hướng dẫn, theo dõi sát đàn tôm, chủ động điều chỉnh phương án sản xuất. Một ao được thu hoạch sớm khi tôm đạt kích cỡ 80-90 con/kg nhằm hạn chế thiệt hại; ao còn lại tiếp tục được duy trì, chăm sóc trong điều kiện môi trường được kiểm soát. Nhờ nỗ lực đó, đàn tôm dần vượt qua giai đoạn bất lợi, được nuôi kéo dài hơn 3 tháng và đạt kích cỡ 50-60 con/kg.

Ông Dũng cho biết, vụ này, gia đình ông thả 500 nghìn con giống. Sau hơn 4 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 72,5%, sản lượng thu hoạch hơn 5,1 tấn tôm thương phẩm. Thời điểm thu hoạch mới đây, giá tôm trên thị trường không cao, gia đình ông thu gần 540 triệu đồng, lợi nhuận hơn 120 triệu đồng.

Tương tự, hộ ông Trần Thanh Ba thả nuôi 500 nghìn con giống, thu hoạch hơn 4,43 tấn tôm thương phẩm, doanh thu hơn 450 triệu đồng và lợi nhuận hơn 110 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn 2023 - 2026, hệ thống khuyến nông thành phố triển khai gần 110 mô hình (kinh phí hơn 22 tỷ đồng), trong đó có 22 mô hình khuyến ngư (hơn 4,8 tỷ đồng). Bên cạnh nuôi cua tuần hoàn và cá chình RAS, nhiều mô hình nuôi an toàn, ứng dụng công nghệ như nuôi cá lồng bè sử dụng lồng HDPE hay các đối tượng phù hợp từng vùng cũng được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mặt nước và giảm rủi ro sản xuất.

Giai đoạn 2026 - 2030, từ hiệu quả thực tế của các mô hình, Trung tâm Khuyến nông thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho người dân tham quan, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời chuẩn hóa quy trình xử lý nước để giảm chi phí vận hành và theo dõi, hỗ trợ sau đầu tư. Hướng đi xa hơn là hình thành các vùng nuôi thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ người nuôi phát triển bền vững.