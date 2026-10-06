Ứng dụng công nghệ nâng giá trị dừa sáp Vĩnh Long
Dừa sáp là đặc sản có giá trị của tỉnh Vĩnh Long, nổi bật với phần cơm dày, mềm dẻo, béo và hương vị đặc trưng. Tuy nhiên, khoảng 80% sản lượng dừa sáp của tỉnh hiện vẫn được tiêu thụ dưới dạng trái tươi tại thị trường nội địa, trong khi tỷ lệ chế biến mới khoảng 20%. Thời gian bảo quản ngắn, sản xuất còn manh mún và liên kết giữa các khâu trong chuỗi chưa chặt chẽ đang đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/ung-dung-cong-nghe-nang-gia-tri-dua-sap-vinh-long/7348.html