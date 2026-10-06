Ứng dụng công nghệ nâng giá trị dừa sáp Vĩnh Long

9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Sơn La (GRDP) chỉ đạt 5,59%, thấp nhất cả nước và cách khá xa mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm. Nền kinh tế phụ thuộc lớn vào sản xuất điện, trong khi thủy văn không thuận lợi khiến sản lượng điện sụt giảm, tạo sức ép lớn lên tăng trưởng của tỉnh.