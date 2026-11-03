Ứng dụng công nghệ mới trong phẫu thuật khúc xạ và điều trị lão thị

ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô tiếp nhận giấy chứng nhận từ hãng SCHWIND (Đức)

Bệnh viện Đông Đô cho biết bắt đầu ứng dụng công nghệ phẫu thuật khúc xạ SmartSight từ năm 2024. Theo chứng nhận của hãng SCHWIND (Đức) được công bố tại sự kiện chuyên môn mới đây, bệnh viện là đơn vị có số ca phẫu thuật SmartSight thành công nhiều nhất châu Á trong ba năm liên tiếp (2024-2026).

Theo ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô, ứng dụng công nghệ mới đòi hỏi hệ thống thiết bị hiện đại và quy trình thăm khám chuyên sâu, đánh giá chính xác tình trạng mắt và chỉ định phù hợp.

Trong khuôn khổ sự kiện, Dr. Kishore Raj Pradhan, Giám đốc Y khoa Matrika Eye Center, đã trao đổi, đào tạo chuyên môn với các bác sĩ về những tiến bộ trong phẫu thuật laser, gồm SmartSight, NOVA và PresbyMAX. Hai bên cũng phối hợp hội chẩn một số trường hợp tật khúc xạ phức tạp.

Đáng chú ý, PresbyMAX là giải pháp điều trị lão thị bằng laser excimer trên hệ thống SCHWIND AMARIS. Phương pháp sử dụng laser tạo bề mặt giác mạc đa tiêu cự, hỗ trợ cải thiện khả năng nhìn ở nhiều khoảng cách, đồng thời có thể kết hợp điều chỉnh cận thị, viễn thị và loạn thị.

Lão thị thường xuất hiện từ khoảng 40 tuổi, do khả năng điều tiết của mắt suy giảm theo tuổi tác, khiến người bệnh gặp khó khăn khi đọc sách, sử dụng điện thoại hoặc thực hiện các công việc cần nhìn gần.

PresbyMAX hướng đến giảm sự phụ thuộc vào kính đọc, tuy nhiên hiệu quả phụ thuộc vào từng người bệnh. Khả năng phẫu thuật cần được đánh giá dựa trên tình trạng giác mạc, các bệnh lý mắt đi kèm và kết quả thăm khám chuyên khoa.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Ophthalmology năm 2018 ước tính, thế giới có khoảng 1,8 tỷ người bị lão thị vào năm 2015, trong đó 826 triệu người bị suy giảm thị lực nhìn gần do chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ.