Ứng dụng công nghệ mới giải các bài toán thực tiễn của ngành logistics

3 thành tựu được vinh danh gồm: Thành tựu trong lĩnh vực marketing tích hợp cho chiến dịch quảng bá Viettel SmartBox: “Giao đa chiều-Nhận muôn kiểu”; giải pháp trí tuệ dữ liệu công nghiệp hoặc IoT xuất sắc nhất cho giải pháp khóa IoT niêm phong và bảo vệ an toàn hàng hóa trong container xe tải; công nghệ chuỗi cung ứng, logistics hoặc vận tải xuất sắc nhất cho hệ thống quản lý vận tải TMS/SmartTMS của Viettel Post. Việc đồng thời được vinh danh ở 3 hạng mục thuộc những lĩnh vực khác nhau phản ánh định hướng phát triển toàn diện của Viettel Post, từ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, tối ưu hoạt động vận hành đến phát triển dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Chiến dịch Viettel SmartBox: “Giao đa chiều-Nhận muôn kiểu” xuất phát từ thực tế người tiêu dùng ngày càng bận rộn và cần sự chủ động trong giao nhận hàng hóa. Thông qua hệ thống tủ giao nhận hàng thông minh Viettel SmartBox, người dùng có thể chủ động gửi và nhận hàng theo thời gian, địa điểm phù hợp với lịch trình cá nhân, hạn chế sự phụ thuộc vào phương thức giao nhận truyền thống. Theo hồ sơ đề cử, hệ thống Viettel SmartBox đã phát triển hơn 330.000 người sử dụng dịch vụ, mở rộng hợp tác triển khai tại gần 1.000 địa điểm và ghi nhận 98% đơn hàng được nhận trong vòng 24 giờ.

Ở hạng mục Giải pháp trí tuệ dữ liệu công nghiệp hoặc IoT xuất sắc nhất, giải pháp khóa IoT niêm phong container xe tải được đánh giá cao nhờ khả năng ứng dụng công nghệ để nâng cao an toàn hàng hóa và tối ưu vận hành. Theo đó, thay thế phương thức niêm phong bằng khóa nhựa truyền thống, Viettel Post phát triển hệ thống khóa thông minh tích hợp IoT, GPS và cảm biến bảo mật, kết nối với hệ thống quản lý vận tải tập trung. Giải pháp cho phép giám sát trạng thái khóa, vị trí phương tiện, lịch sử đóng-mở và phát hiện các hành vi can thiệp bất thường theo thời gian thực. Trong giai đoạn triển khai ban đầu, Viettel Post đã trang bị 1.382 khóa IoT cho 596 phương tiện vận tải. Việc thay thế niêm phong sử dụng một lần giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 433 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời nâng cao khả năng truy xuất và kiểm soát an toàn hàng hóa trong suốt hành trình.

Ở hạng mục Công nghệ chuỗi cung ứng, logistics hoặc vận tải xuất sắc nhất, hệ thống TMS/SmartTMS của Viettel Post được ghi nhận nhờ vai trò thúc đẩy số hóa hoạt động quản lý và điều hành vận tải. Theo đó, nền tảng tích hợp các nghiệp vụ từ lập kế hoạch vận chuyển, quản lý đơn hàng, điều phối phương tiện, tối ưu lộ trình đến theo dõi hành trình và kiểm soát chi phí trên một hệ thống thống nhất. Thông qua việc kết nối, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu vận hành, SmartTMS hướng tới nâng cao năng suất, giảm chi phí logistics và cải thiện tính minh bạch trong chuỗi cung ứng. Không chỉ phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ, Viettel Post định hướng phát triển SmartTMS thành nền tảng kết nối các doanh nghiệp vận tải, khách hàng và đối tác, từng bước góp phần hình thành hệ sinh thái vận tải Việt Nam mở, hiện đại và đáng tin cậy.

Điểm chung của cả 3 thành tựu là khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của ngành logistics thông qua công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nếu khóa IoT góp phần nâng cao an toàn, minh bạch và hiệu quả quản lý hàng hóa, SmartTMS thúc đẩy quá trình số hóa vận tải thì Viettel SmartBox mở ra phương thức giao nhận linh hoạt, phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Đây cũng là động lực để Viettel Post tiếp tục đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, phát triển hạ tầng logistics thông minh và mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.