Ứng dụng công nghệ mới để phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Kế hoạch nhằm cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong quản lý, phát triển dược liệu và quế của tỉnh, tập trung vào các khâu: giống, vùng nguyên liệu, sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, logistics và thị trường.

Gạo hạt tròn Bản Liền được trồng hữu cơ, là giống lúa nhiều triển vọng với hạt gạo dẻo, thơm, được khách du lịch và người dân địa phương ưa chuộng, tìm mua nên giá bán cao, ổn định. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Mục tiêu chung: Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết các điểm nghẽn trong chuỗi giá trị dược liệu và quế; nâng cao chất lượng sản xuất giống, năng suất, chất lượng vùng nguyên liệu, năng lực chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ và khả năng tiếp cận thị trường.

Qua đó, góp phần phát triển dược liệu trở thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, phát huy lợi thế của tỉnh, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập của người sản xuất, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển dược liệu chiến lược tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050 theo Nghị quyết số 48 NQ/TU ngày 03/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Mục tiêu cụ thể là: ứng dụng khoa học và công nghệ để chủ động nguồn giống, nâng cao chất lượng giống và chuẩn hóa vùng nguyên liệu dược liệu, quế; từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung có quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, mã số vùng trồng và dữ liệu phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ/quy trình trong chế biến để áp dụng tại các cơ sở chế biến dược liệu. Ưu tiên công nghệ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Phấn đấu đến năm 2030 tối thiểu 70% sản phẩm chủ lực thuộc phạm vi Kế hoạch được cấp mã số vùng trồng và có hồ sơ số phục vụ truy xuất nguồn gốc; trong đó tối thiểu 40% sản phẩm tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Giá trị sản phẩm 4 bình quân của các vùng, mô hình và chuỗi giá trị được lựa chọn thực hiện Bài toán lớn số 3 đến năm 2030 tăng 2 lần so với năm 2026 góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt trên 5%/năm giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch cũng đưa ra các nội dung nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, giao các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.